Aluminij in Krka v prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije brez zadetka

Nogometaši Aluminija in Krke so se na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije v Kidričevem razšli brez zadetka. Ekipi sta v prvem polčasu izpeljali nekaj obetavnih akcij, nekaj več domači, toda mreže niso zatresli. Izid se ni spremenil niti v prvi polovici drugega polčasa, v kateri so bili konkretnejši Novomeščani in prišli do nekaj nevarnih strelov.

Enega takih so v 73. minuti sprožili tudi domači, Mensah je tedaj celo oplazil okvir vrat. V 82. minuti je iz bližine streljal Alen Krajnc, toda gostujoči vratar je bil pripravljen, tako da je ostalo pri 0:0.

Aluminij - Krka 0:0