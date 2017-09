Olimpija dosegla pol ducata golov, polovico od tega Leon Benko

Ljubljančani so v Domžalah, kjer so tekmo gostili Radomljani, med najboljših osem napredovali brez posebnega napora. Trener Igor Bišćan je precej spremenil začetno enajsterico glede na zadnje ligaške tekme. Na igrišče je poslal tudi mladega vratarja Aljaža Ivačiča, v polju pa so tekmo začeli: Klinar, Cretu, Zarifović Štiglec, Miškić, Brkić, Kapun, Savić, Boateng, Benko. Med tekmo so priložnost dobili še Bajrić, Turkuš in Tomić.

Že v prvem polčasu je zeleno-bela ekipa trikrat zatresla mrežo domačih. V 24. minuti je zadel Kingsley Boateng, ko je zadel iz bližine po strelu Benka. Prav Leon Benko je bil avtor naslednjih dveh golov. Najprej je v 26. minuti v mrežo pospravil žogo po lepi podaji Stefana Savića z leve strani, v 33. minuti pa je zadel še z glavo. V 61. minuti je Benko zadel še tretjič na tekmi, ko je Boatengovo podajo z desne strani s strelom s peto unovčil za 4:0. Na 5:0 je povišal Danijel Miškić, ko je zadel z glavo po podaji z desne strani Denisa Klinarja. Častni zadetek za domače je z glavo v 85. minuti dosegel Anel Hajrić. Končni izid je v 86. minuti postavil Stefan Savić.

Leon Benko je dosegel tri gole. (Foto: Damjan Žibert)

Po Mariboru, Krki in Triglavu si je mesto v četrtfinalu nogometnega pokala Slovenije zagotovil še Aluminij iz Kidričevega, ki je na gostovanju visoko premagal Jadran Dekane s 7:0. Že v prvem polčasu je Aluminij dosegel tri gole, v drugem pa še štiri. Po dva gola sta dosegla Damir Bartulović in Žiga Škoflek.

Že v tretji minuti je bil uspešen Alen Krajnc, v 31. minuti je zadel Damir Bartulović, v 34. pa še Sanin Muminović. V drugem polčasu so se med strelce vpisali še Bartulović (68.), Škoflek (76., 90.) in Žan Podgoršek, ki je v 87. minuti dosegel avtogol.

Tekma med Dravo Ptuj in Celjem, ki je bila na sporedu danes, je bila zaradi poplavljenega igrišča prestavljeno na sredo.

Izid:

Jadran Dekani - Aluminij 0:7 (0:3)

Kalcer Radomlje - Olimpija 1:6 (0:3)