Alvaro Morata: V Londonu sem dobil tisto, kar mi Real ni mogel zagotoviti

Za nogometaši Chelseaja je veliki derbi v angleški premier ligi, kjer so z odločilnim zadetkom Alvara Morate dosegli izjemno pomembno zmago v boju za priključitev k vrhu prvenstvene razpredelnice.



Želel sem igrati več, česar mi Real ni mogel zagotoviti



Še bolj zanimiva od same zmage Londončanov pa je zgodba omenjenega 25-letnega španskega reprezentančnega napadalca, ki se je v minuli sezoni znašel v 'drugem planu' v matičnem klubu madridskemu Realu, kar ga je prisililo v razmišljanje o menjavi okolja. 'Zatočišče' je našel na Stamford Bridgu, kjer mu ekscentrični italijanski strokovnjak Antonio Conte nadvse zaupa, Morata pa mu vrača z odličnimi igrami in - zadetki.

"V zadnjem obdobju so se skozi različne medije pojavile takšne in drugačne zgodbe o mojem slovesu iz Reala, a edina resnica je, da sem zapustil Santiago Bernabeu zaradi nezadovoljstva z minutažo. V Chelseaju sem dobil to, kar mi Zinedine Zidane, ki ga sicer zelo spoštujem, ni mogel zagotoviti," je zanimiv pogovor za špansko Marco pričel nekdanji član aktualnega evropskega klubskega prvaka, ki ne skriva, da je želel ostati v španski prestolnici.





Alvaro Morata je, odkar je zapustil Madrid in okrepil vrste londonskega Chelseaja, zaigral kot prerojen. (Foto: AP)

"Lahko bi ostal v Madridu, a bi se moral zadovoljiti z drobtinicami, kar pa niti pod razno nisem želel sprejeti. Zavedam se, da Real razpolaga z izjemnimi napadalci, toda kot nekdo, ki se je že pred tem izkazal v Italiji v dresu Juventusa, sem pričakoval več. Skratka, to so stvari, na katere nisem imel vpliva, zato je brezpredmetno vračati se v preteklost."



S Chelseajem želim osvojiti čim več lovorik



O tem, da ga je trener Madridčanov želel zadržati v svojih vrstah, veliko pove o zmožnostih 25-letnega Morate. "Z Zidanom imam izjemen odnos. Kot sem že dejal, odkrito se je pogovoril z menoj in mi dejal, da mi v tem trenutku ne more zagotoviti rednega igranja v začetni postavi Reala. To je bil dovolj močan signal, da si moram poiskati novo sredino za dokazovanje. Imam velik motiv, da v dresu Chelseaja osvojim čim več lovorik. Ljudje v klubu, soigralci in strokovno vodstvo na čelu s strategom Contejem so me izvrstno sprejeli, zato jim želim vrniti z dobrimi igrami in zadetki," Morata ne skriva navdušenja nad svojim preporodom v dresu bluesa.