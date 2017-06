Alves: Dybali sem dejal, da mora oditi iz Juventusa, če se želi izboljšati

"Dybala je dragulj, ki bo obrodil veliko sadov. Velikokrat sva govorila in nekega dne, ne spomnim se točno kdaj, sem mu rekel, da mora oditi iz Juventusa, da se bo še izboljšal," je v pogovoru za Esporte Interativo dejal Dani Alves, bočni branilec Stare dame, ki se je izkazal kot izjemna okrepitev, potem ko je po koncu sezone 2015/16 zapustil Barcelono in se preselil v Torino. Z Juventusom mu pogodba poteče prihodnje leto, kljub 34 letom pa ne skriva ambicij po igranju na Otoku. "Nekaterega dne bom igral tam. Kdaj? Kdo ve, bomo videli," je dejal Alves. "Preteklo leto sem zavrnil veliko ponudb iz Premier League, saj sem čutil, da moram zaigrati v Serie A. V Angliji je veliko obrambne kulture in če želiš igrati tam, moraš biti zelo, zelo dober v obrambi," je še pristavil Brazilec.

Alves je Dybali svetoval, naj zapusti Juventus. (Foto: AP)