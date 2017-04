Ancelotti pokazal svojo čustveno plat, poljub za Riberyja po zmagi nad Dortmundom

Carlo Ancelotti je svojega 'varovanca' presenetil s poljubom. (Foto: AP)

Bayern bo na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov v sredo gostil branilce naslova Real Madrid. Prenos si boste lahko ob 20.30 ogledali na Kanalu A in VOYO.

Visoka zmaga münchenskega Bayerna nad Borussio iz Dortmunda je v štabu Bavarcev izzvala tudi nekatere nepričakovane emocije. Zgodnji zadetek Francka Riberyja v 4. minuti je očitno tako močno razveselilo stratega na klopi Münchenčanov Carla Ancelottija, da je Francozu ob prihodu z zelenice pritisnil velik poljub na lice. "Dan pred tekmo je praznoval rojstni dan, potem pa se je izkazal tudi na igrišču. Resnično se mu ne vidi, da je star 34 let," je povedal Italijan, ki je s svojo gesto presenetil tudi francoskega veznega igralca. Slednji je bil ob gesti trenerja vidno ganjen. "V ekipi vlada odličen odnos in velika mera vzajemnega zaupanja. Poljub je bil lepa gesta, to je nekaj naravnega in pozitivnega. Zelo čustven trenutek," je po tekmi priznal Ribery, ki je skupaj z Robertom Lewandowskim in Arjenom Robbenom zatresel mrežo Dortmunda. Prav Nizozemec, ki je dosegel zadetek v 49. minuti tekme pa je bil nad Ancelottijevo gesto nekoliko ljubosumen, saj se je sam moral sprijazniti zgolj s pohvalo: "Malo sem ljubosumen. Seveda pa bom tudi jaz nekoč dobil poljub."