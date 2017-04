Ancelotti popeljal Bavarce do novega naslova državnega prvaka

Strelec dveh zadetkov - Robert Lewandowski. (Foto: AP)

Nogometaši Bayerna so si v 31. krogu nemške Bundeslige predčasno zagotovili naslov nemškega prvaka, potem ko so v gosteh premagali Wolfsburg s 6:0 (3:0).Za varovance trenerja Carla Ancelottija je prvič mrežo domačih zatresel David Alaba, v prvem polčasu pa se je med strelce še dvakrat vpisal tudi Robert Lewandowski. V drugem delu obračuna je najprej zadel Arjen Robben v 66. minuti, kasneje pa še Thomas Müller in Joshua Kimmich. Bayern ima tako tri kroge pred koncem nemške bundeslige neulovljivih deset točk prednosti pred drugo uvrščenim RB Leipzigom, s čimer je že 27. osvojil naslov najboljšega v domačem prvenstvu.