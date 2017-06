Andraž Šporar podpisal z Arminio iz Bielefelda

Andraž Šporar (desno) v dresu švicarskega Basla. Ljubljančan ima sicer s Švicarji pogodbo podpisano do leta 2020. (Foto: AP)

Andraž Šporar bo kot posojeni nogometaš švicarskega prvaka Basla do 30. junija 2018 igral za Arminio, ki jo v novi sezoni čaka boj za obstanek v drugoligaški konkurenci. Šporar, ki je za švicarskega prvaka nastopil na 18 prvenstvenih tekmah in zabil en gol, bo na hrbtu nosil številko 8. "Veseli me, da je prestop k Arminii Bielefeld lepo uspel. Arminia ima dobro ekipo v dobri ligi in veselim se že nove sezone," je dejal 23-letni Ljubljančan za spletno stran novega kluba. Arminia se je v pravkar končani sezoni komajda rešila izpada v tretjo nemško ligo. Zasedla je 15. mesto z osmimi zmagami, 13 neodločenimi izidi in prav toliko porazi.