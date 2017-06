Angel Di Maria naslednji na seznamu davčnih 'grešnikov'

Nogometni zvezdnik argentinske reprezentance in francoskega PSG Angel di Maria je naslednji na seznamu kaznovanih zaradi utaje davkov. Španske oblasti so danes sporočile, da bo zaradi utaje 1,3 milijone evrov iz let 2012 in 2013, ko je bil član madridskega Reala, moral plačati dva milijona evrov kazni, dobil pa je tudi pogojno zaporno kazen.