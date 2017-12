Stari lisjak Hodgson našel recept za City, Guardiola z meščani brez zmage prvič po avgustu, Wenger na jubilejni tekmi brez zmage

V dramatični končnici bi lahko Manchester City utrpel tudi prvi poraz na otoških zelenicah v tej sezoni, a je Luka Milivojević po sporno dosojeni enajstmetrovki zaradi domnevnega prekrška Raheema Sterlinga nad Wilfriedom Zahajem strel z bele pike poslal v vratarja Cityja Edersona Moraesa. Gostje so po tem, ko se je v prvem polčasu poškodoval že napadalec Gabriel Jesus, v zadnjih sekundah tekme ostali brez morda najboljšega posameznika te sezone Kevina De Bruyneja, nad katerim je grozljiv prekršek storil Jason Puncheon, ki pa je dobil le rumeni karton. Remi v južnem Londonu je trenerju gostov Josepu Guardioli odnesel izenačitev rekorda po številu zaporednih zmag (19), ki jih je Katalonec nanizal v 1. Bundesligi kot trener Bayerna.

Jesus je moral v prvem polčasu zapustiti zelenico po še eni v seriji poškodb v dresu Cityja. (Foto: AP)

Manchester United bo naslednji mesec moral igrati brez izkušenega švedskega napadalca Zlatana Ibrahimovića, saj ima 36-letnik težave s kolenom. Šved se je sicer nedavno vrnil po dolgem okrevanju po operaciji strganih križnih kolenskih vezi, ob polčasu božične tekme z Burnleyjem pa moral končati dvoboj.Trener Uniteda Jose Mourinho ima še dodatne težave v napadu, saj bo vsaj dve tekmi manjkal tudi Belgijec Romelu Lukaku, na tekmi proti Southamptonu je dobil udarec v glavo.

Palace je z izkušenim trenerjem in nekdanjim angleškim selektorjem Royem Hodgsonom odlično zaustavil Cityjevo ekipo, ki v tej sezoni zadeva kot za stavo. Vseeno bi lahko Bernardo Silva že v četrti minuti načel mrežo Londončanov, a je z ugodnega položaja zgrešil, nato pa je Ilkay Gündogan z ostro podajo povzročil kar nekaj težav orlom, a je njihova obramba uspela razrešiti nastalo situacijo. Domači še zdaleč niso bili nenevarni in pred iztekom prvih desetih minut je po slabem izbijanju Edersona, ki je zadel enega od soigralcev, do strela prišel Christian Benteke, a meril v blok. Prva od dveh poškodb na tekmi je Cityjev tabor pretresla sredi polčasa, ko je Jesus med lovljenjem podaje začutil bolečino in zelenico po še eni poškodbi, ki ga neprenehoma spremljajo vse od prihoda v Evropo, zapustil v solzah. Pred vrati Cityja je bilo prav tako vroče, preusmerjeni poskus Patricka van Aanholta ni za veliko zgrešil vrat Edersona.

Townsend je imel na nogi londonskih 1:0

Tudi Hodgson je bil v prvem polčasu prisiljen v menjavo, branilca Scotta Danna je nadomestil Martin Kelly, potem ko se je Dann poškodoval v dvoboju z De Bruynejem. Sergio Agüero, ki je zamenjal Jesusa, bi lahko v 28. minuti zadel za 1:0, njegov poskus pa je ob nemočnemu Waynu Hennesseyju stresel vratnico. Naslednja priložnost Londončanov je bil strel z glavo Bentekeja po predložku Yohana Cabaya iz kota, gostje pa so počasi že izgubljali živce, Leroy Sane je zaradi neprimerne reakcije dobil tudi rumeni karton.

Njegov nemški rojak Gündogan si je z Belgijcem De Bruynejem po uri igre izmenjal podajo in z zavitim strelom zgrešil cilj. Guardiola je s klopi v boj poslal še Sterlinga, ki je v domačem Londonu vnesel nekaj živahnosti v ekipo Cityja, toda strela Agüera z glavo in poskus Saneja je Hennessy oba ukrotil. Sinje modri nič več sreče niso imeli niti z nekaj nevarnimi prostimi streli, orli pa bi lahko po akciji rezervista Puncheona v 78. minuti tudi povedli, potem ko je blokiran Puncheonov strel prišel do Zahaja, ta pa je s podajo po tleh našel Townsenda, a je občasni angleški reprezentant ustrelil čez prečko.

Na zadnji tekmi angleške premier lige v letu 2017 med Arsenalom in West Bromwichem je francoski trener Arsenala Arsene Wenger poskrbel za nov rekord te lige. Današnji dvoboj je bil namreč že njegova 811. tekma v premier ligi, tako da je za eno tekmo prehitel dolgoletnega stratega Manchester Uniteda Alexa Fergusona.

V dramatični končnici je James Tomkins zgrešil z glavo, Kelly pa je izbil poskus De Bruyneja in po tem, ko je Milivojević zapravil strel z bele točke, so fantje iz Manchestra stekli v protinapad, po katerem je prekršek storil Kelly, Puncheon pa je z grdim prekrškom ustavil De Bruyneja. Igrišče sta morala poškodovana zapustiti oba, Yaya Toure pa je prosti strel z ugodnega položaja poslal v živi zid Palaca. Zadnji juriš Londončanov ni obrodil sadov in že tako vedno glasni navijači so lahko še glasneje kot običajno pozdravili zaključni žvižg glavnega sodnika, ki jim je prinesel 19. točko sezone, to pa je trenutno dovolj za 17. mesto. Cityju tudi manjši zdrs ni preveč pokvaril vstopa v novo leto, v katerem bodo pred Chelseajem branili 14 točk naskoka na lestvici.

Izidi 21. kroga Premier League:

Crystal Palace ‒ Manchester City 0:0

Luka Milivojević (Palace) je v 92. minuti zapravil enajstmetrovko.

West Bromwich Albion - Arsenal 1:1 (0:0)

Rodriguez 89./11-m.; Mclean 84./ag.

Manchester United ‒ Southampton 0:0

Liverpool ‒ Leicester City 2:1 (0:1)

Salah 52., 76.; Vardy 3.

Chelsea ‒ Stoke City 5:0 (3:0)

Rüdiger 4., Drinkwater 9., Pedro 23., Willian 73./11-m, Zappacosta 89.

Huddersfield Town ‒ Burnley 0:0

Newcastle United ‒ Brighton & Hove Albion 0:0

Watford ‒ Swansea City 1:2

AFC Bournemouth ‒ Everton 2:1