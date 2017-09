Angleška velikana s pokrom golov: Vragi podaljšali trpljenje Crystal Palacea, spursi slavili proti Huddersfieldu

Harry Kane je z zadetkoma izenačil izkupiček Cristiana Ronalda v angleškem prvenstvu, le da je 84 zadetkov dosegel v dosti krajšem času kot zvezdnik kraljevega kluba. (Foto: AP)

Varovanci Mauricia Pochettina so po zmagi v elitnem ligaškem tekmovanju proti APOEL-u (3:0) gostovali pri prvoligaškem novincu Huddersfieldu in kot že na toliko tekmah, se je tudi tokrat izkazal zvezdnik spursov Harry Kane. Angleški reprezentant je tudi v sedmem krogu Premier League nadaljeval svoj niz zadetkov, na Kirklees stadionu se je med strelce vpisal kar dvakrat. Tako je 24-letnik zadel že proti vsem ekipam angleške lige, mreže ni uspel zatresti le še proti Cardiff Cityju. Tottenham si je sicer visoko prednost zagotovil že v prvem polčasu, pod zadetka v 9. in 23. minuti se je podpisal Kane, njegov izkupiček pa je začinil še Ben Davies. V drugem polčasu se je igra umirila, spursi pa so za končni rezultat poskrbeli v sodnikovem podaljšku, ko je mrežo domačih zatresel še Moussa Sissioko.

Rdeči vragi pa so se na Old Traffordu znesli nad v letošnji sezoni nemočnim Crystal Palacom. Golijado je že v 3. minuti z zadetkom napovedal Juan Mata, ki je z močnim strelom zatresel mrežo varovancev Royja Hodgsona. V nadaljevanju je vodstvo Manchester Uniteda še povišal Marouane Fellaini, ki je izkoristil podajo Ashleyja Younga v kazenski prostor, zatem pa je z glavo v mrežo potisnil še prosti strel Marcusa Rashforda. Kot zadnji je v izdihljajih tekme zadetek vknjižil še Romelu Lukaku in tako še podaljšal trpljenje moštva z juga angleške prestolnice.

Izidi 7. kroga Premier League:

Huddersfield – Tottenham 0:4 (0:3)

Kane 9., 23., Davies 16., Sissoko 91.

Manchester United – Crystal Palace 4:0 (2:0)

Mata 3., Fellaini 35., 49., Lukaku 86.