Angleški mediji: 'Čudo narave' Ibra nared že oktobra? Na mizi že nova pogodba z rdečimi vragi

Tako je Ibrahimović maja sredi Stockholma poziral z lovoriko v Ligi Evropa. Bo znova oblekel dres rdečih? (Foto: AP)

Zlatan Ibrahimović je zadnjo tekmo za Manchester United zaigral 20. aprila, ko so se rdeči na povratni tekmi četrtfinala Lige Evropa pomerili z belgijskim Anderlechtom. Šved si je na omenjeni tekmi huje poškodoval koleno (strgane križne vezi op. p.) in takoj se je pojavilo vprašanje, če bo sploh še kdaj sposoben igrati nogomet na najvišji ravni. A 35-letnika več kot očitno tudi to ne bo ustavilo. Že takoj po operaciji so zdravniki dejali, da kaj takšnega še niso videli in Šveda celo označili za "čudo narave", saj niso morali verjeti, kako hitro okreva. Celo dejali so, da bi radi na njegovi nogi opravili teste, da bi tudi bodočim pacientom pomagali pri hitrejšem okrevanju po operaciji križnih vezi.

Po poročanju angleških medijev, Zlatan v trening centru Manchester Uniteda v Carringtonu tako hitro okreva, da naj bi bil nared že oktobra. Kar je zgolj slabih sedem mesecev po opraciji! In čeprav so sprva dejali, da bo z nogometnih igrišč odsoten vsaj do pričetka leta 2018. Ibrahimoviću sicer zaradi poškodbe vodstvo rdečih vragov ni podaljšalo enoletne pogodbe, ki mu je s klubom z Old Trafforda potekla 1. julija. A zaradi hitrega napredka sta si sedaj trener Jose Mourinho in izvršni direktor Ed Woodward, ki skrbi za prestope in pogodbe nogometašev, premislila in bosta švedskemu napadalcu, ko okreva, ponudila novo pogodbo. To bi bila seveda izjemno dobra novica za navijače in tudi igralce Uniteda, saj je bil 'Ibrakadabra' v minuli sezoni z 28. goli najboljši strelec in eden ključnih mož, da so vragi osvojil angleški super pokal, ligaški pokal in Ligo Evropa. V velikem finalu v Stockholmu Šved sicer ni pomagal svojim soigralcem, a je bil ključen na toliko tekmah v izločilnih bojih in skupinskem delu, da se njegovi (zaenkrat še) nekdanji soigralci zavedajo, da bi bilo brez njega zelo težko osvojiti to trofejo. 20-kratni angleški prvaki se sicer pridno krepijo v letošnjem prestopnem roku. Na Old Trafford sta že prispeval švedski branilec Victor Lindeloff in belgijski napadalec Romelu Lukaku. A Mourinho si želi še dodatno obogatiti svoj igralski mozaik. Tako direktor Woodward ni odpotoval v Združene države Amerike, ampak je ostal v Manchestru, da zaključi še nekaj poslov. Poleg Ibrahimovića, se omenja krilnega napadalca milanskega Interja Ivana Perišića, ter defenzivnega vezista Erica Dierja, ki je sicer član Tottenhama. Po poročanju otoških medijev, naj bi bili rdeči za Hrvata pripravljeni odšteti 45, za Angleža pa še deset milijonov več.

Michael Carrick (v sredini) je novi kapetan rdeči vragov. (Foto: AP)

Carrick, zadnji član 'zlate generacije', novi kapetan



Michael Carrick je nasledil Wayna Rooneyja kot kapetan angleškega nogometnega prvoligaša Manchester Uniteda, potem ko je najboljši strelec rdečih vragov v zgodovini zapustil Old Trafford in se vrnil k Evertonu. "Občutek je neverjeten in seveda je to zame izjemna čast, da bom kapetan v tako velikem klubu," je dejal Carrick za klubsko spletno stran.

Petintridesetletnik, ki se je Manchester Unitedu pridružil pred enajstimi leti, je dodal, da si ni nikoli mislil, da bo rdeči dres nosil tako dolgo in dosegel tako veliko: "To bo moja dvanajsta sezona v Manchestru. Zdaj bom imel še večjo odgovornost, da bom vodil fante in jih na nek način tudi vzgajal," je dejal Carrick. Anglež se je Manchester Unitedu pridružil leta 2006 iz Tottenhama in je po Rooneyjevem odhodu nogometaš z najdaljšim stažem na Old Traffordu. Je tudi zadnji član generacije 2008, ki je v Moskvi po streljanju enajstmetrovk premagala Chelsea in osvojila zaenkrat zadnji naslov v Ligi prvakov.