Angleški prvoligaš se je zaradi slabih rezultatov 'odkrižal' trenerja

V lanski sezoni se je Crystal Palace pod vodstvom Pardewa drugič v zgodovini kluba uvrstil v finale pokala FA, kjer je izgubil proti Manchester Unitedu. (Foto: AP)

Crystal Palace je v zadnjih enajstih tekmah angleške premier lige dosegel le eno zmago, praznih rok pa je ostal tudi minulo soboto, ko ga je na domačem igrišču premagal Chelsea. Vodstvo kluba se je za to danes odločilo, da prekine triinpolletno pogodbo z Alanom Pardewom, ki je bil med leti 1987 do 1991 tudi nosil dres kluba iz Londona. "Osebno gojim zelo lepe občutke ob spominu na Crystal Palace in žalosti me, da se je moj čas v tem klubu iztekel," je pred odhodom povedal 55-letnik. Crystal Palace se bo čez nekaj dni pomeril z Watfordom, angleški časniki pa ob tem že namigujejo, da naj bi Pardewa nadomestil nekdanji selektor angleške reprezentance Sam Allardyce.