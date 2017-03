Angleži z zmago povišali prednost pred slovensko izbrano vrsto, Nemci s tremi točkami iz Bakuja

Jamie Vardy (Foto: AP)

Z minuto tišine v spomin žrtvam sredinega terorističnega napada se je pričel obračun skupine F med prvo uvrščenimi Angleži in reprezentanco Litve. Četa Garetha Southgatea je narekovala ritem na zelenici in po podaji Raheema Sterlinga se je med strelce vpisal Jermain Defoe. V drugem polčasu so Angleži vse moči usmerili v povišanje vodstva, kar jim je v 66.minuti tudi uspelo. Po precizni podaji Adama Lallane je litvanskega vratarja premagal Jamie Vardy, ki je bil ambiciozen tudi v zadnjih izdihljajih obračuna, vendar je njegov poskus končal za vrati. Z zmago so Angleži še povišali vodstvo v skupini F, v kateri se na drugem mestu nahaja tudi slovenska reprezentanca.

Nemška izbrana vrsta je gostovala v Azerbajdžanu in si kaj kmalu po začetnem sodnikovem žvižgu zagotovila primat na igrišču, tako je v 20.minuti elf v vodstvo povedel Andre Schurrle, vendar pa je že dvanajst minut kasneje sledil mrzel tuš za Nemce. S spektakularnim zadetkom je nemškega vratarja presenetil Dimitrij Nazarov, ki je izkoristil lepo podajo soigralcev. Varovanci Joachima Löwa pa niso ostali dolžni, dvoboj na štiri oči z azerbajdžanskim vratarjem je pripadel Thomasu Mullerju, ki je hladnokrvno potisnil žogo v mrežo. Zadetek je še dodatno vzpodbudil nemško reprezentanco, po lepi podaji Joshue Kimmicha se je med strelce z glavo vpisal tudi Mario Gomez. Pred koncem drugega polčasa je končni rezultat obračuna postavil Schurrle, ki je s tem vpisal že svoj drugi zadetek na tekmi in potrdil dominanco Nemcev v skupini C. Čehi so gostovanje v San Marinu izkoristili za pravo 'golijado', tekma se je končala z rezultatom 6:0, s čimer so se zavihteli na drugo mesto, sedem točk za prvo uvrščeno Nemčijo.



Armenija je po rdečem kartonu Sergiya Maliya izkoristila prednost na igrišču in z dvema zadetkoma v mreži Kazahstana le začasno ušla repu lestvice E.

Izidi:

Anglija - Litva 2:0 (1:0)

Azerbajdžan - Nemčija 1:4 (1:3)

Armenija- Kazahstan 2:0 (0:0)

San Marino - Češka 0:6 (0:5)