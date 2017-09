Anglija: Southgate ni presenetil z izborom, na seznamu tudi 'grešnik' Dele Alli

Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate je objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2018 proti Sloveniji in Litvi. Na seznamu je tudi vezist Tottenhama Dele Alli, čeprav mu grozi prepoved igranja na obeh tekmah zaradi sredinca, ki ga je pokazal na tekmi s Slovaško.

"Zaenkrat ni še ničesar glede kazni, zato je na seznamu," je Allijev vpoklic pojasnil Southgate in nadaljeval: "Upamo, da bo prevladal razum in da bo na voljo za obe tekmi. Toda moramo počakati. Mi smo pojasnili svoje videnje, Dele je pojasnil njegovo stran. Pogovorili smo se z Delejem o marsičem in največje razočaranje bi bilo, da bi mu prepovedali igrati nogomet. Upamo, da bo na voljo."

Ena od največjih nevarnosti za slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka bo prav gotovo napadalec Manchester Uniteda Marcus Rashford. (Foto: AP)

Southgate je prvič v svojem mandatu vpoklical vezista Manchester Cityja Fabiana Delpha, zadnjič je ta igral za Anglijo proti Španiji novembra 2015. Tom Heaton, Nathaniel Chalobah in Danny Welbeck manjkajo zaradi poškodb, zaradi težav s kolkom manjka tudi Jamie Vardy.

Anglija, ki za preboj na SP potrebuje le še dve točki, bo Slovenijo gostila 5. oktobra na Wembleyju, tri dni pozneje pa bo kvalifikacije končala v Litvi.

Seznam Anglije za tekmi s Slovenijo in Litvo:

vratarji: Joe Hart (West Ham United), Fraser Forster (Southampton), Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton);

branilci: Ryan Bertrand (Southampton), Aaron Cresswell (West Ham United), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), John Stones (Manchester City), Michael Keane (Everton), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur);

vezisti: Eric Dier (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Dele Alli (Tottenham Hotspur);

napadalci: Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jermain Defoe (Bournemouth), Daniel Sturridge (Liverpool).