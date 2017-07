VIDEO: Antonio Conte še dve leti v Chelseaju

Antonio Conte (Foto: AP)

"Antonio Conte je v zadnji sezoni dosegel neverjetne uspehe, se hitro privadil na angleški nogomet in nas popeljal do naslova prvaka v Premier League," je ob podaljšanju pogodbe povedala direktorica kluba Marina Granovskaja. Chelsea je s Contejem res osvojil naslov, potem ko je bil sezono prej le deseti v angleškem ligaškem tekmovanju. Na koncu je imel Chelsea sedem točk naskoka pred Tottenhamom in si priboril šesti naslov na Otoku. Blizu je bil tudi slavju v pokalu FA, kjer je izgubil z mestnim tekmecem Arsenalom (1:2). "V prvem skupnem letu smo ekstremno trdo delali, da bi dosegli visoke cilje in na to sem zelo ponosen. Zdaj bomo morali garati še bolj, da bomo ostali na vrhu," pa je klub povzel izjavo 47-letnega trenerja.

Conte je v preteklosti treniral tudi italijansko reprezentanco in torinski Juventus.