VIDEO: Apokalipsa prinesla konec Buffonu in še nekaterim Italijanom: azzurri po šestdesetih letih brez SP

Legendarna vratarja Gianluigi Buffon in Iker Casillas sta končala reprezentenčno kariero. Buffon prav po nesrečni tekmi s Švedi. (Foto: AP)

"Ni mi žal sebe, temveč italijanskega nogometa, ki je doživel boleč udarec. Neudeležba na svetovnem prvenstvu je socialna tragedija za Italijo," je dejal Gianlugi Buffon, ki je že pred časom napovedal, da bo zaključil reprezentančno kariero po svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018.

Italijani so od leta 1958, ko so manjkali prvič, igrali na vseh svetovnih prvenstvih, za Švede pa bo to 12. nastop in prvi po letu 2006.

Če bi tam nastopil, bi postal svetovni rekorder s šestimi udeležbami na SP. Poleg Buffona, ki je 175-krat oblekel državni dres in leta 2006 postal svetovni prvak, so podobno razmišljali ali dejali tudi Andrea Barzagli, Daniele De Rossi in Giorgio Chiellini. Ogorčenje v Italiji so povzročile tudi besede selektorja Gian Piera Venture ter predsednika zveze Carla Tavecchia, ki sta po mnenju ljudstva med najbolj odgovornimi, da Italija prvič po šestdesetih letih ne bo sodelovala na svetovnem prvenstvu. Ventura je dejal, da ne razmišlja o odstopu. "Pretehtati moram cel kup stvari in se pogovoriti s predsednikom," predsednik Tavecchia pa je povedal, da si bo najprej vzel dva dni časa za razmislek, nato pa bo spregovoril javnosti.

Italija je v Milanu igrala neodločeno 0:0 s Švedsko. Slednja je dobila prvo tekmo z 1:0 in se tako uvrstila na SP.