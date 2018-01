Prava drama na Emirates stadionu se je končala brez zmagovalca, Bellerin v izdihljajih tekme preprečil preobrat Chelseaja

Varovanci Arsena Wengerja minulega leta niso zaključili po željah, iz gostovanja pri West Bromu so se namreč vrnili le s točko (1:1), zaradi česar so se oddaljili od začetne četverice, zato so bili na svoji prvi januarski tekmi odločeni, da se z novimi točkami spet vrnejo v igro za vstopnice, ki vodijo v elitno evropsko tekmovanje Lige prvakov.

Eden Hazard je z bele točke izničil vodstvo topničarjev. (Foto: AP)

Vendar pa njihova naloga ni bila lahka, na stadionu Emirates je namreč gostoval tretjeuvrščeni Chelsea, ki ima na gostovanja na severu Londona lepe spomine. Modri so namreč ekipa, ki je v gnezdu Arsenala vknjižila največ gostujočih zmag, čeprav v zadnjih letih četa Antonia Conteja ni imela veliko sreče. Tudi na zadnjem obračunu, septembra na Stamford Bridgeu, sta se tekmeca razšla brez zadetka.

Prvo pravo priložnost na tekmi so si priigrali gostujoči nogometaši, ki so ogrozili vrata Petra Cecha po strelu Alvara Morate, za tem pa so si večji delež nevarnih priložnosti priborili domači. Kot prvi je že tri minute kasneje poskušal zvezdnik topničarjev Alexis Sanchez, ki se je po samostojni akciji prebil pred vrata Thibauta Courtoisa, vendar pa je strel Čilenca romal mimo leve vratnice. Domači so v prvem polčasu še nekajkrat nevarno ogrozili vrata belgijskega vratarja, ki se je izkazal tudi po lepi akciji Alexandra Lacazetteja, medtem ko si je lepo priložnost nekaj minut za tem prislužil tudi Mesut Özil, vendar pa je nemški reprezentant žogo poslal mimo desne vratnice. V podaljšku prvega polčasa bi domače moštvo v vodstvo lahko popeljal še Cesc Fabregas, vendar tudi Španec ob strelu ni bil dovolj natančen.

Slavje Chelseaja je v zadnjih minutah preprečil Bellerin. (Foto: AP)

V drugi polčas so bolje vstopili gostje, ko se je s domačim čuvajem mreže na štiri oči soočil Victor Moses, vendar je Cech z izjemno obrambo uspel preprečiti vodstvo modrih, na drugi strani zelenice pa se je izkazal tudi Courtois, ki je preprečil zmagoslavje Lacazetteju. Vendar pa se je trud domačega moštva vendar le izplačal v 63. minuti, ko je topničarje v vodstvo povedel Jack Wilshere. Slednji se je znašel pred vrati gostov in se s strelom v levi zgornji kot vpisal med strelce. Prav zadetek angleškega reprezentanta je sprožil še hujši pritisk Arsenala, ki je že nekaj minut zatem poskušal s strelom Lacazetteja, v 67. minuti pa je sledil hladen tuš za domače moštvo.

Modri s preobratom presenetili topničarje

Po prekršku Hectorja Bellerina je delivec pravice Anthony Taylor modre nagradil z enajstmetrovko, ki jo je izkoristil trenutno eden izmed najbolj vročih nogometašev na angleških zelenicah, Eden Hazard. Prav slednjega že nekaj tednov povezujejo s prestopom v kraljevi klub. Po prejetem zadetku se je tehtnica prevesila v prid Chelseaja, ki je v 84. minuti z zadetkom Marcosa Alvaresa utišal navijače na Emiratesu, po pravi drami v zadnjih minutah pa je topničarjem le uspelo izenačiti. Po zadetek se je podpisal prav nesrečni Bellerin, slednji je z izjemnim strelom pospravil žogo za hrbet Courtoisa in postavil končnih 2:2.

Arsenal - Chelsea 2:2 (0:0)

Wilsherre 63., Bellerin 92.; Hazard 67./11-m, Alonso 84.