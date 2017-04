Sanchez z golom v podaljšku odločil polfinale FA pokala, Arsenal s Chelseajem za laskavo lovoriko

Arsenal se bo 27. maja na Wembelyju pomeril s Chelseajem, ki je v soboto s 4:2 premagal mestnega tekmeca Tottenham. (Foto: AP)

Nogometaši Arsenala visoko zastavljenih ciljev v letošnji sezoni najverjetneje ne bodo dosegli. Prostora za popravne izpite ni več, četa Arsena Wengerja verjame, da lahko do neke mere rezultatsko sliko izboljša v pokalu Angleške nogometne zveze. Na Wembleyju so v polfinalu tekmovanja gostili visokoleteči Manchester City. Gostje so v uvodnih trenutkih imeli minimalno terensko premoč, v 15. minuti pa je prvi nevarno z glavo zapretil David Silva, a žogo poslal preko gola. Sedem minut kasneje se je sicer zatresla mreža Claudia Brava, branilec Arsenala Laurent Koscielny pa je bil ob strelu v prepovedanem položaju. Nekaj trenutkov zatem so se za gostujočega trenerja Pepa Guardiolo začele težave, saj se je poškodoval kreativni Silva in namesto njega je vstopil Raheem Sterling. City je tudi v zaključku prvega dela poizkušal, rezultat na semaforju pa se ni spremenil.





Alexis Sanchez je prinesel finale Arsenalu. (Foto: AP)

Za razliko od drugega dela dvoboja, ko so gostje povedli. Natančno podajo Yaye Toureja je izkoristil Sergio Agüero, ki je v 62. minuti sam stekel pred Petra Čecha in popeljal goste v vodstvo. Topničarji se niso predajali in nagrada za borbenost je prišla v 82. minuti. Takrat je lep predložek s strani poslal Alexis Sanchez, natančno podajo pa je izkoristil Nacho Monreal in izid poravnal na 1:1. V 79. minuti pa se je tresel okvir Arsenalovega gola; po poizkusu Toureja se je Čech s konicami prstov dotaknil žoge ter jo poslal v vratnico, sicer bi skoraj gotovo končala za njegovim hrbtom. V 82. minuti se je po strelu Fernandinha z glavo stresel še prečnik gola Londončanov. V 86. minuti bi si lahko topničarji priigrali prvo vodstvo na obračunu, Danny Welbeck pa ni izkoristil 100 odstotne priložnosti, saj je njegov poizkus zletel mimo gola.

Ker po 90 minutah obračuna potnik v finale FA pokala še ni bil znan, so sledili podaljški, kjer je vendarle prišlo do odločitve. Ob prekinitvi, bil je to nekakšen skrajšani kot, je bil pri žogi Mesut Özil, ki je podal v srce kazenskega prostora tekmecev, kjer se je v gneči odlično znašel Čilenec Alexis Sanchez in iz bližine prvič na tekmi topničarje povedel v vodstvo (2:1). Rezultat se ni več spreminjual in Arsenal se bo v finalu za lovoriko v FA pokalu udaril s Chelseajem.



Izid, FA pokal, polfinale:

Arsenal - Manchester City 2:1* 1:1 (0:0)

Monreal 72., Sanchez 100.; Agüero 62.



Arsenal: Čech, Paulista, Koscielny, Holding, Oxlade-Chamberlain (Bellerin), Ramsey, Xhaka, Monreal, Özil, Sanchez, Giroud (Welbeck).



Manchester City: Bravo, Navas, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernandinho (Fernando), Toure, De Bruyne, Silva (Sterling) (Iheanacho), Sane, Agüero (Delph).



* po podaljšku