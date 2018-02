FOTO: City brez milosti odkljukal prvo od treh na poti do morebitnega trojčka: Arsenal nemočen na Wembleyju

Na slovitem Wembleyju je bil na sporedu prvi veliki finale v angleškem nogometu v letošnji sezoni. V angleškem ligaškem pokalu sta se za prvi kos 'srebrnine' pomerila Arsenal in Manchester City. Topničarji letos znova ne blestijo. V Premier League trenutno zasedajo skromno šesto mesto in kar za deset točk zaostajajo za Tottenhamom, ki na četrtem mestu drži še zadnjo vstopnico za uvrstitev v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Na drugi strani je Manchester City bržčas ena najboljših ekip na svetu ta hip. V Premier League prepričljivo korakajo proti naslovu prvaka, saj imajo s tekmo manj kar 13 točk prednosti pred mestnimi tekmeci Unitedom. V Ligi prvakov so prav tako na na dobri poti, saj so prvo tekmo osmine finala proti Baslu v gosteh dobili s kar 4:0. Mnogi so sredi sezone že začeli napovedovati, da bi lahko City v letošnji sezoni osvojil t.i. četvorček lovorik, a jim to ne bo uspelo, saj so pred dnevi izpadli iz pokala FA, ko jih je izločil tretjeligaš Wigan Athletic. Ne glede na ta rezultat, pa so bili varovanci Pepa Guardiole nesporni favoriti v današnjem finalu. Španec je sicer na zelenico Wembleyja poslal naslednjo postavo: Bravo, Danilo, Otamendi, Kompany, Walker, De Bruyne, Fernandinho, Gündogan, Sane, Silva, Agüero. Na drugi strani je Arsene Wenger izbral sledečih enajst nogometašev: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Monreal, Özil, Wilshere, Aubameyang.

Nogometaši Manchester Cityja so osvojil prvo lovoriko v letošnji sezoni. (Foto: AP)

Prva priložnost v velikem finalu je sicer pripadla topničarjem. Mesüt Özil je krasno zaposlil Pierra-Emericka Aubameyanga, ki bi moral žogo zgolj še pospraviti v mrežo, a je storil to zelo slabo, saj je streljal naravnost v Claudia Brava na golu meščanov. In nezbranost Gabonca so v 18. minuti s pridom kaznovali nogometaši v sinje-modrih dresih. Po dolgi podaji vratarja Brava je do žoge prišel Sergio Kun Agüero, zbežal Mustafiju in brez težav matiral Davida Ospino za vodstvo Cityja na Wembleyju. Do konca polčasa so meščane bolj ali manj brez težav zadržali vodstvo in na odmor odšli z zasluženo prednostjo enega zadetka. Arsenal je tako ali tako v letošnji sezoni angleškega ligaškega pokala zelo neučinkovit. Na poti do finala so dosegli vsega šest golov, kar je najmanj iz med vseh moštev, ki so se v zgodovini tekmovanja prebila do velikega finala.

Tudi drugi polčas so varovanci Guardiola začeli bolje. Že v prvi minuti bi lahko prednost podvojil kapetan Vicent Kompany, a je za las zgrešil gol Ospine. To kar mu ni uspelo v 46., pa je Belgijcu v 58. minuti. Po podaji s kota je namreč spretno odreagiral po poskusu Ilkayja Gündogana in žogo pospravil za hrbet nemočnega Ospine za vodstvo z 2:0. Nogometaši Arsenala so bili povsem potolčeni sedem minut kasneje, ko je podajo Danila v vodstvo s 3:0 pretvoril David Silva in tako slabih 20 minut pred koncem odločil veliki finale na največjem stadionu na Otoku.

Josep Guardiola je po Španiji in Nemčiji osvojil še prvo lovoriko kot trener na Otoku. (Foto: AP)

Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in nogometaši iz modrega dela Manchestra so se lahko razveselili prve lovorike v letošnji sezoni. A nikakor se ne želijo ustaviti tu. Naslov v angleškem prvenstvu je bolj ali manj že v 'žepu', sedaj bodo najverjetneje vse moči usmerili v Ligo prvakov - lovoriko, ki jo neuspešno napadajo vse od leta 2008, ko je klub prevzel bogati šejk Mansour. In če kdo pozna recept, kako osvojiti Ligo prvakov, je to brez dvoma Pep Guardiola, ki je v letošnji sezoni s Cityjem strah in trepet evropskih nogometnih zelenic.

Izid finala angleškega ligaškega pokala:

Arsenal – Manchester City 0:3 (0:1)

Agüero 19., Kompany 58., Silva 65.