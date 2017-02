Arsenal pokvaril nogometni praznik v Suttonu: neprepričljivo, a zanesljivo v četrtfinale FA-pokala

Nogometaši Arsenala so v osmini finala FA-pokala z 2:0 premagali petoligaša Sutton United. Z neprepričljivo igro so topničarji sicer prišli do dokaj zanesljive zmage in napredovanja v četrtfinale. Strelca za Arsenal, ki je med tednom visoko izgubil v Münchnu, sta bila Lucas Perez in Theo Walcott.