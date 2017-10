Arsenal v januarju 2018 prodaja svoji največji zvezdi?!

Ni skrivnost, da največja zvezdnika londonskega Arsenala Mesut Özil, ki so ga 'Topničarji' v svoje vrste pred štirimi leti iz madridskega Reala zvabili za slabih 43 milijonov evrov, in odlični napadalec Alexis Sanchez ne želita podaljšati pogodbe z moštvom z Emiratesa. Zato v vodstvu kluba že razmišljajo o zimskem prestopnem roku in možnostih prodaje omenjenega dvojca.