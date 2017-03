Wenger: Barcelona? Moja želja je bila vedno enaka in ostala bo enaka ...

Luis Enrique in Wenger sta se merila tudi v minuli sezoni Lige prvakov, ko je bil uspešnejši v osmini finala Enrique (zmagi z 0:2 v Londonu in s 3:1 v Barceloni). (Foto: AP)

Menedžer Arsenala Arsene Wenger je že pred časom napovedal, da bo treniral tudi naslednjo sezono. Zaenkrat še ni jasno, če bo svoj poklic legendarni Francoz še 22. leto opravljal pri angleškem prvoligašu iz severnega Londona, kjer že več let preizkuša potrpljenje navijačev. Sredina napoved njegovega stanovskega kolega Luisa Enriqueja iz Barcelone, da bo poleti zapustil svoje mesto, je Wengerja potisnila tudi na seznam kandidatov za naslednika trenerja katalonskega moštva. A Wenger, ki ga imajo mnogi zaradi predanosti mladim nogometašem za nekoga, ki bi se izvrstno skladal s katalonsko filozofijo, je v četrtek jasno dejal, da ga morebitna ponudba z naslova Barce ne bi zanimala. "Moja želja je bila vedno enaka in ostala bo enaka. Ne iščem služb v drugih klubih ali služb drugih ljudi," je dejal Wenger, ki se je znašel pod novim plazom kritik po debaklu na tekmi osmine finala Lige prvakov z Bayernom v Münchnu (1:5). "Osredotočen sem nase, da bi prišel na naslednjo raven in se poskušal izboljšati ter vedno poskušal ugotoviti, kaj lahko storimo bolje in se na novo odkriti. To poskušam storiti. To je v bistvu to."

Wenger je po povratku iz Münchna javno dejal, da bo v vsakem primeru nadaljeval s treniranjem, četudi mu Arsenal ob iztekajoči ponudbi ne bi več zaupal. 67-letni strateg naj bi se dokončno odločil aprila in napovedal je, da bo spoštoval tudi klubske interese. "Tu sem že 20 let in veliko priložnosti sem imel, ko bi lahko odšel, zato ne verjamem, da vas moram prepričevati glede tega, da je bila moja izbira vedno Arsenal. A jasno je, da sem objektiven in dovolj luciden, da sprejmem pravo odločitev zase in tudi za klub. Klub lahko sprejme odločitev, ki si jo želi, jaz pa bom to spoštoval," je še povedal Wenger, ki se je spomnil tudi na nedavno odstavljenega trenerja prvakov Leicester Cityja, Italijana Claudia Ranierija: "Tako kot vsi ostali v nogometu sem bil presenečen in razočaran. To priložnost bi izkoristil, da mu zaželim vse najboljše in mu čestitam za vse, kar je osvojil z Leicestrom. So v borbi za obstanek v Premier League, a mislim, da imajo dovolj kakovosti, da ostanejo v ligi."