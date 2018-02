Petarda v mreži Betisa za preobrat madridskega Reala, Atleti na domači zelenici do novih treh točk

Madridski Real je po poslastici v Ligi prvakov, v kateri je s 3:1 ugnal PSG, gostoval pri Betisu. Aktualni španski prvaki v tej sezoni ne blestijo, jeseni so tako izgubili tudi obračun s klubom iz Seville, ki je na Santiagu Bernabeu slavil po zadetku Antonia Sanabria v sodnikovem podaljšku. Galaktiki so bili tokrat odločeni, da se zgodba ne bo ponovila.

Marco Asensio se je med strelce vpisal kar dvakrat. (Foto: AP)

Po izjemnih predstavah na zadnjih tekmah si je mesto v prvi enajsterici prislužil tudi Marco Asensio, ki je upravičil zaupanje Zinedina Zidana in v 11. minuti popeljal galaktike v vodstvo. Ob začetnem pritisku Reala je zadetek visel v zraku, vendar pa je Antonio Adam ubranil močan strel Cristiana Ronalda, odbito žogo pa je z glavo izkoristil Asensio, ki je zatresel mrežo Betisa. Vendar pa veselje kraljevega kluba ni trajalo dolgo, saj so po prejetem zadetku nadzor na zelenici prevzeli domači, potem ko je prva lepša priložnost romala mimo vrat Keylorja Navasa, pa se je mogel vratar belega baleta pošteno potruditi, da je ubranil nevaren strel legendarnega Joaquina, ki je v dresu Betisa odigral svojo sedemstoto tekmo.

V 34. minuti pa je pritisk na vrata Reala le obrodil sadove, čuvaja gostujoče mreže je z glavo premagal Aissa Mandi, ki je žogo poslala ob desni vratnici naravnost v mrežo. Zidanovi varovanci so se skušali maščevati v novem napadu, Ronaldu je uspelo zatresti mrežo Adama, vendar pa je sodnik zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Razočaranje gostujočih nogometašev pa so v svojo prid izkoristili gostitelji, po hitri akciji so izkoristili razredčenost obrambe kraljevega kluba, proti Navasu je močno ustrelil Firpo Junior, žoga je stekla mimo vratarja in se od nesrečnega Nacha odbila v gol.

Cristiano Ronaldo je dosegel četrti zadetek za galaktike. (Foto: AP)

V drugem polčasu se je tehtnica prevesila na stran kraljevega kluba. V 50. minuti je lepo podajo Lucasa s kota v zadetek z glavo pretvoril Sergio Ramos, zatem pa je vrata Betisa nekajkrat nevarno ogrozil še Gareth Bale, ki se sicer na tekmi proti Parižanom ni znašel v prvi enajsterici. Tudi tokrat Valižan ni uspel vknjižiti zadetka, najprej se mu je ta ta izmuznil, ko se je znašel na štiri oči z Adamom, vendar pa je domači vratar pravočasno prebral njegovo namero, nekaj minut zatem pa je njegov strel le za las zgrešil nasprotnikova vrata.

Zato pa se je sreča nasmehnila izjemnemu Asensiu. Hitri Dani Carvajal je prehitel domačo obrambo in sprožil natančno podajo pred vrata, španski reprezentant pa je žogo v loku poslal za hrbet Adama. Vendar pa se galaktiki niso zadovoljili le z zadetkom prednosti, vodstvo je v 65. minuti z močnim in natančnim strelom, še povišal Ronaldo. Betis se je po prejetih zadetkih uspel zbrati in vse do konca nevarno ogrožal vrata Navasa, v 85. minuti pa zmanjšali zaostanek po zadetku Sergia Leona. Dišalo je po novem zadetku, ki pa so ga na presenečenje gostujočih navijačev galaktiki vknjižili v sodnikovem podaljšku. Lucas je natančno podal Karimu Benezmaju, slednji pa je postavil končnih 3:5.

Slovenski reprezentančni vratar na gostovanju v Kobenhavnu ni nastopil, v vratih ga je zamenjal Miguel Angel Moya. (Foto: AP)

Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno

V 24. krogu španskega prvenstva je na Metropolitanu gostoval Athletico Bilbao, ki se je na madridski zelenici moral sprijazniti s podrejenim položajem.

Za Atlete pa sta po krajšem počitku v evropskem tekmovanju nastopila tudi Jan Oblak in Diego Costa, ki pa ni bil prvi, ki se je vpisal med strelce domačega moštva. Ta čast je v 67. minuti doletela Kevina Gameira, ki je izkoristil podajo Antoina Grizmanna v kazenskem prostoru in z močnim strelom premagal gostujočo obrambo in vratarja Kepo Arrizabalago.

Drugi zadetek pa je v 80. minuti vpisal napadalec španske reprezentance Costa, ki se je znašel na štiri oči z nasprotnim vratarjem in zatresel mrežo s strelom v spodnji levi kot vrat. Po treh točkah Barcelone na tekmi proti Eibarju (0:2), je Atletom z novo zmago uspelo zadržati zaostanek sedmih točk s katerim ostajajo na drugem mestu španske lestvice.

Izid 24. kroga Primere Division:

Betis - Real Madrid 3:5 (2:1)

Mandi 33., Nacho 37./ag, Leon 85.; Asensio 11., 59., Ramos 50., Ronaldo 65., Benzema 92.

Atletico Madrid - Athletico Bilbao 2:0 (0:0)

Gameiro 67., Costa 80.