Atletico po napaki Oblaka le remiziral v La Coruni, a bolj kot remi Madridčane skrbi grozljiv padec Torresa, ki je obležal nezavesten

Po prvih informacijah, ki so prišle iz reševalnega vozila naj bi Fernando Torres po šoku, ki ga je doživel, le prišel k sebi in je zavesten, prav tako že lahko govori. Takoj po tekmi je branilec Atletica Filipe Luis španskim medijem razlagal: "Vsi smo zelo, zelo v strahu,toda pravkar so nam dejali, da je Fernando v redu, stabiliziran. Upamo, da ne bo nič hujšega in bo z njim vsevredu."

Le nekaj minut po koncu tekme so pri Atleticu na uradnem Twitter profilu zapisali: "Torres je utrpel travmatično poškodbo možganov. Premestili so ga v bolnišnico, kjer bodo naredili preiskave. Noč bo preživel na opazovanju."

Nogometaši Atletica so v prvem polčasu delovali zelo bledo. Za nameček je napako na drugi tekmi po povratku po poškodbi rame storil slovenski vratar Jan Oblak. Ta je v 13. minuti pri izvajanju golavta žogo nespretno brcnil točno na noge nogometaša Deportiva Florina Andoneja. Ta se brez težav otresel nepripravljene obrambe colchonerosov in z natančnim strelom iz oči v oči matiral nemočnega Oblaka za vodstvo domačinov z 1:0. Atletico se dolgo časa ni pobral, konkretnejši pa je postal ob zaključku prvega polčasa, a edini omembe vreden poskus je bil strel Angela Corree v 33. minuti s kakšnih 17 metrov, ki pa ga je zaustavil dovolj dobro postavljeni vratar Deportiva German Lux. Oblak se je za svojo napako vsaj delno oddolžil tik pred iztekom polčasa, ko je v kot odbil nevaren poskus Pedra Mosquera. Ta je z levico sprožil 's prve' po podaji s kota.

Oblak je z napako pri izvajanju golavta zakrivil prejeti gol Atletica. (Foto: AP)

Atlete je v igro vrnil francoski napadalec Antoine Griezmann v 68. minuti tekme, potem ko je z levico na levi nogi ujel slabo postavljenega Luxa ter ga s strelom s kakšnih 25 metrov na nek način kar lobal. Malce pred izenačujočim zadetkom colchonerosov je okvir domačih vrat stresel branilec Atletica Filipe Luis. V 79. minuti pa se je po strelu Fernanda Torresa s kakšnih 12 metrov izkazal prav vratar Lux, ki je s skrajnimi močmi z desnico še uspel odbiti žogo v polje. Le tri minute kasneje pa je prišlo do prizora, ki si ga na zelenicah nikoli ne želimo videti. Fernando Torres je po trku z domačim nogometašem Alexom Bergantinosom v trenutku obležal nezavesten na zelenici, nogometaši Atletica so nemudoma zahtevali zdravniško pomoč. Kar nekaj minut so legendarnega španskega napadalca oskrbovali, preden so ga na nosilih le odnesli z zelenice (kasneje so ga kmalu natovorili v reševalno vozilo in ga odpeljali v bolnišnico). Šokirani Atleti, ki so zaradi vseh treh opravljenih menjav ostali zgolj z deseterico v polju, tako do konca tekme niso imeli več priložnosti za zmagoviti zadetek. S 46 točkami Atletico ostaja na četrtem mestu, Deportivo pa je vknjižil pomembno točko v boju za obstanek.

La liga, 25. krog:

Deportivo - Atletico 1:1 (1:0)

Andone 13.; Grizemann 68.