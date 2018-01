Atletico razočaral proti skromni Gironi, Sevilla brez težav prek Espanyola

Vnovič odlični slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak ni zmogel sam rešiti Atleticove barke, ki se je po izenačujočem zadetku gostov iz Girone v 73. minuti začela nevarno nagibati. Medla predstava domače zasedbe je klicala po nesrečnem koncu klub lepemu zadetku francoskega zvezdnika Antoina Griezmanna v 34. minuti.



To pa je bilo tudi vse, kar so pozitivnega ustvarili nogometaši Atletica v sicer skromni nogometni predstavi v španski prestolnici. Po bolečem porazu na pokalni tekmi s Sevillo sredi tedna (1:2) so še drugič zapored na domačem Wanda Metropolitanu morali oddati točki neprimerljivo skromnejšemu nasprotniku. Za goste je bil, kot že rečeno, v 73. minuti uspešen Portu.





Antoine Griezmann je v 34. minuti z lepim zadetkom popeljal Atletico v vodstvo, a to ni bilo dovolj za končno zmago nad skromno Girono (1:1). (Foto: AP)

Getafe in Athletic Bilbao sta se že v petek razšla z neodločenim izidom 2:2 (2:2), medtem ko so nogometaši Seville - sicer tekmeci našega Maribora v skupinskem delu elitne lige prvakov - brez večjih težav na zahtevnem gostovanju pri Espanyolu prišli do novih treh točk. Za Andaluzijce so v polno merili Franco Vasquez v 15., Pabla Sarabia v 34. in Luis Muriel v 90. minuti.



Atletico kljub skromnejši predstavi po 20. odigranih krogih ostaja na 2. mestu španske lige z osmimi točkami zaostanka za vodilno Barcelono, ki bo svoje srečanje z Betisom odigrala v nedeljo, medtem ko bo madridski Real prav tako v nedeljo gostil Deportivo.



Špansko državno prvenstvo, 20. krog, izidi:

Atletico Madrid - Girona 1:1 (1:0)

1:0 Griezmann 34., 1:1 Portu 73.



Espanyol - Sevilla 0:3 (0:2)

0:1 Vasquez 15., 0:2 Sarabia 34., 0:3 Muriel 90.



Getafe - Athletic Bilbao 2:2 (1:1)

0:1 Williams 13., 1:1 Molina 21./11m, 1:2 Garcia 48./11m, 2:2 Rodriguez 74.



Villarreal - Levante 2:0 (1:0)

1:0 Trigueros 26./11m, Cheryshev 50.