Atletico prepričljivo dobil derbi s Sevillo in se približal tretjemu mestu, Oblak enkrat premagan

Diego Godin je načel mrežo Seville, ki je na koncu izgubila s 3:1. (Foto: AP)

Nogometaši Atletica so se med tednom uspešno uvrstili v četrtfinale Lige prvakov. Potem ko so na povratni tekmi, na kateri je blestel Jan Oblak, z Bayerjem odigrali 0:0 in se skupnim izidom 4:2 uvrstili v nadaljnje tekmovanje. V četrtfinalu jih čaka Leicester City, ki je v osmini finala izločil prav Sevillo, s katero se Atletico bori za tretjo mesto v španski Primeri Division. In derbi za tretje mesto je bil na sporedu v 28. krogu, ko je na svojem Vicente Calderonu Atletico gostil Sevillo. Srečanje se sicer ni začelo najbolje za domačine, saj je moral že v drugi minuti domači trener Diego Simeone opraviti menjavo in v igro namesto poškodovanega Šimeta Versaljka poslal Juanfrana. V 37. minuti je Antoine Griezmann izvedel prosti strel in z odličnim predložkom zaposlil Diega Godina, ki je z glavo brez težav matiral Sergia Rica v vratih Seville. V prvem polčasu gledalci sicer niso videli veliko priložnost in Madridčani so na odmor odšli z minimalno prednostjo 1:0. V uvodnih minutah drugega polčasa je Atletico zapravila nekaj polpriložnosti, še najbližje zadetku je bil Kevin Gameiro, ki pa ni bil dovolj zbran pri zaključkih. Prednost pa so domačini podvojili v 61. minuti. Griezmann je s pravo mojstrovino iz več kot dvajsetih metrov premagal Rica. Žoga je zadela tudi prečko in se od nje odbila preko golove črte. V 77. minuti pa je bil derbi odločen. Griezmann in Juanfran sta lepo kombinirala po desni. Slednji je nato iz težkega položaja sprožil, Rico je žogo odbil, a naravnost na noge Kokeja, ki je brez težav povišal prednost domače ekipe na 3:0 in odločil derbi za tretjo mesto. V 86. minuti je Janu Oblaku tekmo brez prejetega zadetka preprečil Joaquin Correa, ki je slovenskega vratarja premagal ob bližnji vratnici iz neposredne bližine in postavil končni rezultat 3:1. Atletico je tako prišel do 16. zmage v letošnji sezoni La Lige in je pri 55-ih točkah, kljub zmagi imajo še vedno dve manj od tretje Seville, ki je doživela peti prvenstveni poraz. Vsekakor je za Andaluzijci izjemno slab teden, saj so pred tem izpadli iz Lige prvakov, potem ko jih je izločil Leicester City. Na vrhu Primere sicer vodi Real, ki ima 65 točk, pet več od drugouvrščene Barcelone.

Izid:

Atletico Madrid - Sevilla 3:1 (1:0)

Godin 37., Griezmann 61., Koke 77.; Correa 86.