Atletico v boju za vozovnico Lige prvakov do visoke zmage na derbiju z Valencio, stoti ligaški gol Griezmanna

Griezmann je z dvema zadetkoma blestel na derbiju z netopirji. (Foto: AP)

Pred dobrimi 46.000 gledalci na Vicente Calderonu so se Madridčani že v deseti minuti veselili vodstva, ko je v hitrem protinapadu podajo Kokeja izkoristil Antoine Griezmann. Ta je dokazal svoje mojstrstvo in s strelom z leve strani na oddaljeno vratnico matiral nemočnega Diega Alvesa. Še bolje kot prvi polčas se je za domače začel drugi, ko je že v tretji minuti nadaljevanja, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Kevin Gameiro, od enega gostujočih nogometašev se je žoga odbila in presenetila Alvesa za vodstvo Madridčanov z 2:0. Piko na i je v 83. minuti tekme postavil strelec prvega zadetka Griezmann, ki je po srečni in spretni podaji Thomasa Parteyja rutinirano spravil žogo v mrežo Valencie za končnih 3:0. To je bil še stoti gol Francoza v dresu Atletica v španski La ligi.

Atletico je z 49 točkami na četrtem mestu, ki še vodi v kvalifikacije Lige prvakov, za ovratnik pa mu s točko manj diha Real Sociedad.

Španska liga, 26. krog:

Atletico Madrid - Valencia 3:0 (1:0)

Griezmann 10., 83., Gameiro 48.