Delitev točk med Avstralci in Kamerunci ter Nemci in Čilenci

Derbi skupine B med Čilom in Nemčijo se je začel s priložnostjo Južnoameričanov, prav to so Čilenci tudi izkorostili za vodstvo z 1:0. Arturo Vidal je podal žogo v kazenski prostor do Alexisa Sancheza, ki jo je poslal v mrežo.

V 19. minuti je Eduardo Vargas zadel prečko, v 41. minuti pa so Nemci izenačili. Lars Stindl je izkoristil nekaj prostora po podaji Jonasa Hectorja in žogo poslal v mrežo.

Avstralija in Kamerun sta se razšli brez zmagovalca (1:1).

V 48. minuti so imeli Čilenci novo lepo priložnost, Alexis Sanchez pa je žogo poslal malce čez gol. Enajst minut pozneje je Vidal prav tako zgrešil za nekaj centimetrov, potem ko je streljal z glavo, v 73. minuti pa so spet zagrozili Nemci, ko je strel Larsa Stindla lepo ustavil Johnny Herrera.

Na prvi tekmi dneva pa sta se avstralska in kamerunska nogometna reprezentanca prav tako razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Alexis Sanchez je v dvoboju z Nemčijo dosegel vodilni zadetek za svoj Čile. (Foto: AP)

Tekma v Sankt Peterburgu je postregla z več streli Kameruncev in rahlo večjo posestjo žoge Avstralcev. Slednji so se znašli v zaostanku v prvi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, potem ko je Michael Ngadeu-Ngadjui v kazenskem prostoru našel Andre-Franka Zamboja Anguisso, ki je z lobom premagal Mathewa Ryana.

V 59. minuti je Ernest Mabouka v svojem kazenskem prostoru podrl tekmeca, srbski sodnik Milorad Mažić pa je dosodil najstrožjo kazen. To je v naslednji minuti zanesljivo izvedel Mark Milligan, ki je oplazil še vratnico.

V končnici tekme so bili nevarnejši Kamerunci, imeli še dve priložnosti preko Vincenta Aboubakarja, ki je dvakrat iz bližine zgrešil s strelom z glavo.