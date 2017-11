Bacelona, PSG, Manchester United: Griezmann kljub strelskemu postu ostaja na radarju evropskih velikanov

Dvomesečni strelski post prvega zvezdnika madridskega Atletica Antoineja Griezmanna vzbuja skrbi, tako med navijači kot tudi v klubskem štabu.

Francoz je zadnji zadetek dosegel konec septembra na tekmi proti Sevilli. (Foto: AP)

"Razumljivo je, da je zaskrbljen. Potrebuje zadetek. Od njegovega zadnjega je minilo že kar nekaj tekem. Imel je nekaj priložnosti, pa vendar. Njegov strelski post mu povzroča nemalo težav, trpi, tako pa tudi ekipa in navijači. Verjamem, da se bo vse vrnilo na svoj tir," je novinarjem zaupal strateg s stadiona Metropolitano Diego Simeone, ki ne izgublja upanja nad najboljšim strelcem kluba preteklih treh sezon. Kljub temu pa strelska kriza ne vpliva na zanimanje tujih klubov, ti želijo v svoje vrste zvabiti francoskega reprezentanta, ki mu igra v vrstah galskih petelinov teče nekoliko bolje.

Griezmann je sicer poleti podaljšal svojo pogodbo z Atleticom vse do leta 2022, sto milijonska odkupna klavzula pa ne ustavi evropskih nogometnih velikanov, ki bi želeli svoje vrste obogatiti s 26-letnikom. Zanj se že dalj časa zanima Barcelona, ki bi želela s Francozom okrepiti svoj napad. Katalonski časnik Mundo Deportivo je pred časom poročal, da naj bi vodstvo blaugrane že sklenilo petletno pogodbo in doseglo dogovor o znižanju klavzule.

"Naj še enkrat poudarim, da sem v Atleticu zadovoljen. Imam odličnega trenerja in soigralce, ki me pogosto sprašujejo o prihodnosti. Ničesar ne izključujem," je zapisal Griezmann. (Foto: AP)

Griezmann se je po poročanju angleškega Sky Sportsa znašel tudi na radarju PSG-ja. Parižani bi s pomočjo francoskega nogometaša dopolnil že tako močno napadalno navezo z Neymarjem, Kylianom Mbappejem in Edisonom Cavanijem na čelu.



To pa še ni vse. Pred dnevi izdana biografija pa je razkrila tudi, da bi se zvezdnik madridskega Atletica v prihodnje lahko preselil tudi na Otok. "Na klub sem vezan vse do leta 2022 in čeprav pogrešam lovorike se nimam nad čim pritoževati. Kljub temu pa to ne pomeni, da se nekega dne ne bom poslovil od Atletica. Nisem se še odločil, saj je vse odvisno od številnih faktorjev. Nič nimam niti proti Angliji, z izjemo vremena. Ne izključujem niti prestopa v Manchester United," so vrstice v biografiji, ki so razburile marsikaterega navijača colchonerosov.