VIDEO: Bale se je vrnil in poskrbel, da Real proti tretjeligašu ni doživel poloma

Zinedine Zidane in Gareth Bale (Foto: AP)

Madridčani, ki niso nastopili v najmočnejši postavi, so povratno tekmo začeli s prednostjo 2:0 s prvega obračuna. Ko so zaostali z 0:1, je dišalo po presenečenju, a so nato v 63. in 70. minuti reči prišle na svoje mesto.

Za presenečenje so poskrbeli nogometaši drugoligaša Numancie, ki so izločili Malago, v torek pa so se v nadaljevanje tekmovanja uvrstili še Celta Vigo, Levante in Leganes.



Izid:

Real Madrid : Fuenlabrada 2:2 (0:1) / 2:0*

Mayoral 62., 70.; Milla 25., Portilla 89.



* - izid prve tekme