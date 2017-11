Suarez umiril bojeviti Leganes, ki je podprvakom iz Barcelone kar dolgo 'grozil'

Barcelona, ki ima na prvenstveni lestvici že veliko točkovno prednost predvsem do največjih madridskih tekmecev Reala in Atletica, je v 12. krogu španskega prvenstva gostovala v predmestju Madrida in imela proti pregovorno vedno zelo bojevitem in nepopustljivem Leganesu kar nekaj težav. Katalonci so sicer v prvem delu beležili kar nekaj izrazitih priložnosti za dosego gola, dvakrat celo zadeli, a je obakrat stranski sodnik dvignil zastavico zaradi (domnevnega) prepovedanega položaja. V 28. minuti pa je vendarle "pičil" urugvajski napadalec Luis Suarez, ki je iz bližine pospravil odbitek in Barco le popeljal k pričakovanem vodstvu. Gostitelji so sicer imeli še v prvem polčasu dve dokaj lepi priložnosti, da pridejo do izenačenja, a je ostalo pri minimalni prednosti katalonskega nogometnega ponosa.





Luis Suarez je dosegel oba Barcina gola v predmestju Madrida. (Foto: AP)

Barcelona je sicer proti Leganesu lovila enajsto prvenstveno zmago, na drugi strani pa je Leganes trenutno daleč od nevarne cone izpada, po enajstih odigranih tekmah Primere Division je držal "mirno" deveto mesto, tako da je lahko proti favoriziranim gostom nastopil rezultatsko neobremenjeno. Verjetno so tudi zato gostitelji v nadaljevanju tekme še bolj tvegali v napadu. In res, domači nogometaši so imeli v drugem delu dvoboja, vse do drugega Barcinega gola, ki ga je vnovič, tokrat z lepim volejem, "podpisal" razpoloženi Suarez, kar nekaj priložnosti za izenačenje, večkrat se je na golu gostov moral izkazati nemški vratar Marc-Andre ter Stegen. Leganes se je hrabro zoperstavil španskim podprvakom, a za kakšno točko mu je vendarle "nekaj zmanjkalo". V zadnji minuti tekme se je "fliper" pred domačimi verati končal s tretjim Barcinim zadetkom, ki se ga je razveselil Brazilec Paulinho.



Izid:

Leganes - Barcelona 0:3 (0:1)

Suarez 28., 62., Paulinho 90.