Barca drugič zapored brez prvenstvene zmage, Celta na Camp Nouu vzela veliko točko

Barcelona je dvoboj na Camp Nouu proti Celti iz Viga pričakala po seriji šestih zaporednih domačih zmag v tej sezoni Primere Division. Poleg tega Barca ni izgubila že na zadnjih dvajsetih tekmah, kar je bila lepa popotnica pred spopadom s sinje-modrimi iz Viga, ki so po malce slabšem startu v sezono v zadnjem obdobju kar uspešni in so na petih tekmah osvojili lepih devet točk. Za Celto se je tekma začela slabo, saj se je že v prvi minuti poškodoval Sergi Gomez, tako da je gostujoča klop morala ekspresno opraviti prisilno menjavo in v igro je prišel Gustavo Cabral. Barcelona je pričakovano od začetka prevzela terensko pobudo, a v uvodnih minutah ni prišla do zrele priložnosti. So pa na drugi strani v 20. minuti bliskovit protinapad izvedli gosti in odbitek po obrambi nemškega vratarja Marca Ter Stegna je na pravo mesto pospravil Iago Aspas (0:1). Odgovor Barce je bil bliskovit in učinkovit. Hitro in lepo akcijo Kataloncev je s trinajstim golom v sezoni po podaji Paulinha kronal Lionel Messi (1:1). Gostitelji so po izenačenju povsem "zagospodarili", takoj nanizali nekaj lepih priložnosti za prvo vodstvo, zadeli tudi okvir vrat, a sta tekmeca na odmor vendarle odšla ob neodločenemu izidu.





Lionel Messi je bil vnovič motor Barcine ekipe. (Foto: AP)

Pravi pravcati "juriš" so gostitelji uprizorili v uvodu v nadaljevanje in bili zelo blizu vodstva, toda Messi, Paulinho in tudi Luis Suarez so bili premalo zbrani v zaključku. Po naletu na začetku drugega dela so se stvari na travniku Camp Nouua umirile, Celta je z disciplinirano igro onemogočala Barcine napadalne kombinacije, tako da so se gostitelji bolj "naslanjali" na preblisk posameznika, kot pa "sistem(at)sko" napadanje. Sabe pol ure pred koncem so Katalonci prvič povedli. Začetnik akcije je bil Messi, asistent Jordi Alba, žogo pa je z nekaj metrov v mrežo potisnil Luis Suarez (2:1). Barca je po vodstvu nadaljevala s pritiskom, bila nekajkrat zelo blizu novemu golu v gostujoči mreži, za številne zgrešene priložnosti pa bila kaznovana v 70. minuti, ko je podal Iago Aspas, zadetka pa se je veselil Maxi Gomez (2:2). Katalonci so do konca srečanja na vse pretege napadali, a brez učinka. Na drugi strani je imela priložnost za zmago celo Celta, vendar se izid ni več spreminjal in Barca se je drugič zapored morala zadovoljiti s točko.

Izid, 14. krog:

Barcelona - Celta 2:2 (1:1)

Messi 22., Luis Suarez 62.; Iago Aspas 20., Maxi Gomez 70.