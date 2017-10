Barca prepričljivo preskočila tudi Malago, Real s tekmo manj znova zaostaja za 8 točk

In s tem do ponovnih osmih točk naskoka na prvenstveni razpredelnici pred najhujšim rivalom Real Madridom po nepopolnem 9. krogu, saj bo beli balet svojo tekmo odigral drevi proti Eibarju na Santiago Bernabeuu, medtem ko se bo Atletico našega Jana Oblaka odpravil na zahtevno gostovanje k Celti iz Viga.





Kapetan Barcelone Andres Iniesta je z zadetkom v 56. minuti postavil piko na i zasluženi zmagi svojega moštva proti Malagi. (Foto: AP)

Barcelona je pred polnimi tribunami Camp Noua prikazala še eno v nizu zrelih predstav, s katero niti v enem trenutku ni ogrozila svoje zmage. Čeprav je bil prvi zadetek, ki ga je v 2. minuti dosegel Gerard Deulofeu, dosežen neregularno, saj je žoga Lucasu Digneu pri poskusu podaje v osrčje kazenskega prostora gostov pobegnila prek avt-linije, je končna zmaga blaugrane čista kot solza. Po prejetem zadetku gostje najprej niso kazali velike želje po napadanju in posledično izenačenju, kar je še toliko bolj olajšalo delo Lionelu Messiju in druščini, da skozi izrazito premoč v posesti žoge nadzoruje potek dogodkov na zelenici Camp Noua.



Domači strateg Ernesto Valverde je v primerjavi s sredinim obračunom z Olympiakosom v ligi prvakom opravil dve manjši rošadi v začetni enajsterici. In sicer je Ivan Rakitič v osrčju zvezne vrste zamenjal odličnega Brazilca Paulinha, Javier Mascerano pa je 'vskočil' namesto nekoliko utrujenega in v sredo izključenega osrednjega branilca Gerarda Piqueja. Gostje so si sicer prek Chorya Castra in Juankarja pripravila dve lepi priložnosti za izenačenje, a sta bila oba omenjena poizkusa nenatančna. Odločilni trenutek na srečanju pa je nastopil v 56. minuti, ko je kapetan Barcelone Andres Iniesta prejel uporabno žogo od Messija - ta je med drugim nanizal tir obrambne nogometaše Malage -, kar je izkušeni 33-letni nogometaš zvezne vrste s pridom izkoristil za povišanje Barcinega vodstva na 2:0, in kot se je izkazalo na koncu, tudi za končnih 2:0 ter 25 osvojenih točk na prvenstveni razpredelnici.



Špansko prvenstvo, 9. krog, izid:

Barcelona - Malaga 2:0 (1:0)

Strelca: 1:0 - Deulofeu (2.), 2:0 - Iniesta (56.).