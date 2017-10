Barca z izjemnim Messijem in čudežnim Ter Stegnom do pomembne zmage v Bilbauu, Atletico le do petega remija v sezoni

Še pred večernim obračunom na vročem San Memesu, kjer je Barcelona ob novi mojstrovini izjemnega Lionela Messija in številnih fantastičnih posredovanj Marca-Andreja Ter Stegna prišla še do svoje 9. zmage v sezoni, je potrebno omeniti nov, že 5. letošnji remi madridskega Atletica našega odličnega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka proti Villarealu (1:1).





Veselje Lionela Messija in Jordija Albe po zadetku prvega v 37. minuti srečanja v Bilbauu. (Foto: AP)

Na Estadiu Wandi Metropolitanu so do vodstva prišli španski prvaki izpred treh let, ki so po lepi podaji Antoineja Griezmanna in uspešni eksekuciji Angela Corree v 61. minuti srečanja dvignili na noge svoje glasne privržence. Ti so videli prvi zadetek v mreži 'rumene podmornice' po sušnih, verjeli ali ne, treh letih na domači zelenici, kar je vlilo upanje za pomembno zmago, s katero bi se varovanci temperamentnega argentinskega strokovnjaka Diega Simeoneja točkovno nekoliko približali še neporaženi Barceloni. Vse do 81. minute je kazalo zelo dobro za 'colchonerose', a je imel Carlos Bacca drugačne načrte. Slabih 10 minut pred koncem dvoboja je namreč napadalec Villareala izkoristil visok predložek v kazenski prostor Atletica za natančen strel z glavo in izenačenje na 1:1.



Derbi kroga prinesel poslastico na San Memesu



Nogometaši katalonskega ponosa so ohranili visoko osredotočenost in hladnokrvnost v odločilnih trenutkih dvoboja v Bilbauu, kjer jih pričakalo vse prej kot prijateljsko vzdušje nabito polnih tribun temperamentih pristašev Athletica. Domači so si priigrali več zrelih priložnosti, toda v vratih Barcelone je bil tokrat preprosto nepremagljiv Marc-Andre Ter Stegen, ki je ubranil mogoče in nemogoče.





Lionel Messi je znova 'čaral'. Tokrat na vročem gostovanju v Bilbauu, kjer je z lepim zadetkom v 37. minuti tlakoval pot svojemu še neporaženemu moštvu do nove, 9. zmage v sezoni. (Foto: AP)

Gostujoči strateg, sicer nekdanji prvi mož stroke pri Athleticu, Ernesto Valverde tokrat ni mogel računati na pomoč izkušenega kapetana Andresa Inieste zaradi poškodbe, medtem ko je soigralce s klopi spremljal v zadnjem času učinkoviti Gerard Deulofeu. V začetno enajsterico pa so se vrnili Jordi Alba, Paulinho in Andre Gomes, kar se je izkazalo v taktičnem smislu za dobro Valverdejevo potezo. Odlični domači napadalec Aritz Aduriz je v 25. minuti zapravil morda najlepšo priložnost na srečanju, ko se je po napaki ožje Barcelonine obrambe znašel sam iz oči v oči z nemškim čuvajem mreže, ki je naposled z izjemno parado dobil omenjeni dvoboj.



Ko je kazalo, da bi Baski lahko prišli do vodstva, je v 37. minuti udarila os Messi - Jordi Alba - Paulinho. Slednja sta z lepo kombinacijo podaj iz igre vrgla tri obrambne igralce Athletica, na koncu pa je žoga prišla do Messija, ki ni okleval s strelom s svojo 'morilsko' levico za vodstvo blaugrane z 1:0. Raul Garcia in Inaki Williams sta v nadaljevanju srečanja, podobno kot v prvem Aduriz, prišla do dobrih zaključnih strelov, a je bil tudi v omenjenih dveh primerih boljši vratar Barcelone Ter Stegen. Domači so v zadnjih petih minutah vse stavili v zaključne napade za morebitno izenačenje, kar je znal izkoristiti Messi, ki je po hitrem protinapadu v prvi minuti sodnikovega dodatka podal na levo do Luisa Suareza, čigar strel s približno 10 metrov je domači čuvaj mreže Kepa zgolj odbil na nogo Paulinha, kateremu ni bilo težko pospraviti žoge v prazno mrežo za končno zmago Barce z 2:0.