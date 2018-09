Leganes s pomočjo Piquejeve napake prizadejal Barci prvi poraz

Barcelona je na štirih tekmah nanizala štiri zmage, na zadnji tekmi pa je remizirala. Naslednji tekmec je bil precej skromnejši Leganes, ki je na petih tekmah osvojil le točko. Katalonci so bili tudi tokrat v Madridu v vlogi velikega favorita, vendar je niso upravičili in doživeli so prvi poraz v La Ligi. Trener Ernesto Valverde bo kot kaže imel precej težav, kako dvigniti formo, saj njegove varovance v sredo v Londonu čaka zahtevna tekma Lige prvakov s Tottenhamom.

Do prve spremembe izida je prišlo že v 12. minuti, ko je iz prve "ustrelil" Phillipe Coutinho po podaji kapetana Lea Messija za vodstvo z 0:1. Takšen je ibl izid ob polčasu, nato pa so gostitelji spravili katalonsko moštvo v težave. Povzročali so veliko težav obrambi Barcelone in v 52. minuti je Nabil El Zhar izenačil. A to še ni bilo konec, v naslednji minuti je bilo že 2:1 za Leganes.

Gerard Pique je naredil veliko napako v obrambi, žogo je poslal na nogo Oscarju Rodriguezu, ki je zadel za vodstvo. Valverde je v igro poslal Luisa Suareza in nato še Malcoma in Jordija Albo, a Barca ni našla poti do gola. Leganes je vpisal prvo zmago v sezoni, Barcelona pa prvi poraz.