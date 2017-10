Barcelona: Iniesta naposled dobil tisto, kar mu pripada

Španski reprezentant Andres Iniesta je podpisal novo pogodbo s katalonskim nogometnim velikanom Barcelono, so sporočili iz katalonskega kluba. Iniesta in Barcelona sta se dogovorila o sodelovanju, ki bo vezista skorajda 'do groba' vezal z blaugrano. 33-letnik je namreč podpisal pogodbo brez omejitve trajanja.

Andres Iniesta bo v dresu Barcelone navduševal do konca aktivne kariere. (Foto: AP)

Nova pogodba bo veljala do takrat, dokler bo Iniesta želel igrati nogomet oziroma se bo čutil zmožnega brcati žogo. Barcelona je sicer v uradni izjavi navedla, da je pogodba z Iniesto 'doživljenjska'. Kapetanu bi sicer veljavnost prejšnje pogodbe potekla ob koncu aktualne sezone 2017/18.

Iniesta je kapetan Barcelone od poletja 2015 in je v vseh teh letih pridobil status ikone katalonskega nogometnega ponosa. Član Barceloninega prvega moštva je od daljnega leta 2002. Za blaugrano je odigral 639 tekem, kar ga uvršča na drugo mesto klubske večne lestvice po številu nastopov. V dresu Barcelone je osvojil osem naslovov prvaka v španskem državnem prvenstvu in štiri lovorike za najboljše moštvo na stari celini.