Barcelona je v zadnjih treh letih za okrepitve zapravila kar 366 milijonov evrov več kot Real

Prestop Coutinha naj bi bil težak kar 160 milijonov evrov, poročajo španski mediji. (Foto: Twitter)

S prestopom Philippa Coutinha je Barcelona samo v tej sezoni za okrepitve namenila vrtoglavih 392,5 milijona evrov, ugotavlja španski As. Spomnimo, pred Coutinhom so prišli še Ousmane Dembele (145 milijonov evrov), Paulinho (40 milijonov evrov), Nelson Semedo (30,5 milijona evrov), Gerard Deulofeu (12 milijonov evrov) in Marlon Santos (5 milijonov evrov). Na drugi strani je bil Real v tej sezoni, potem ko je kot prva ekipa osvojil Ligo prvakov dvakrat zapored, precej bolj zadržan. Tako je v svoje vrste zvabil le Thea Hernandeza (26 milijonov evrov) in Danija Ceballosa (16,5 milijona evrov).

Barcelona zapravila več kot dobila, Real na ničli

Pri Asu so se vrnili še nekoliko bolj v preteklost in izračunali, da je Barcelona v zadnjih treh letih zapravila kar 561,25 milijona evrov, Real pa ’zgolj’ 194,9 milijona evrov. To pomeni, da so Katalonci za okrepitve v zadnjih treh letih zapravili kar 366,35 milijona evrov več kot Real Madrid. Je pa res, da je Barcelona tudi precej več zaslužila kot Real. V zadnjih treh sezonah je prodala nogometaše v skupni vrednosti 298,1 milijona evrov, od tega je večino posla naredila z Neymarjem, ki ga je v PSG poslala za astronomskih 222 milijonov evrov. Na drugi strani je Real v treh letih s prodajo zaslužil 195,15 milijona evrov, kar pomeni, da je bilanca Reala v zadnjih treh sezonah celo malenkost pozitivna, kar zadeva prihode in odhode, praktično na ničli.