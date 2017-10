Barcelona kljub političnemu dogajanju ostaja v španskem prvenstvu: 'Mislim, da moramo nadaljevati skupno pot'

Katalonski nogometni velikan Barcelona se je v zadnjih dneh in tednih znašel na razpotju. Zaradi političnega stanja v Kataloniji je negotova tudi prihodnja usmerjenost kluba, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih simbolov Katalonije.

V sezoni 2016/17 so si v katalonskem klubu zagotovili 708 evrov prihodkov. (Foto: AP)

V klubu pa so namignili, da so njihovi visoki cilji v prihodnje povezani s špansko ligo. Katalonski klub je namreč predstavil številke, povezane s financami v zadnji sezoni in načrte za naslednjo. V tej predvidevajo proračun, vreden 897 milijonov evrov, toda s pomembno opombo: uresničili ga bodo lahko le, če bo klub še naprej tekmoval v španski ligi.

"Proračun je vezan na sodelovanje v La Ligi. Mislim, da moramo nadaljevati skupno pot," je na novinarski konferenci po obravnavi proračuna dejal direktor blaugrane Oscar Grau.

Ne boji pa se, da bi zaradi morebitne katalonske samostojnosti klub zapustili pokrovitelji, ki imajo širše oziroma s Španijo povezane cilje: "Pokrovitelji so srečni, da lahko pomagajo Barceloni, da so povezani s klubsko strukturo, da uživajo v našem slogu igre in so del naše DNA. Te vrednote bomo vedno zagovarjali."

Predlog proračuna za naslednjo sezono bodo obravnavali na skupščini kluba 21. oktobra, klubski zakladnik Enric Tombas pa je predstavil lanske številke; finančno leto 2016/17 so pri Barceloni končali s kar 708 milijoni evrov prihodkov. Z naslednjim proračunom pa bo v blagajni predvidoma ostalo 21 milijon evrov čistega dobička, klub je še sporočil, da bo sezona 2017/18 sedma zaporedna, ki jo bo blaugrana končala v zelenih številkah, od leta 2010 so v Barceloni ustvarili 175 milijonov dobička.