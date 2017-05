Barcelona pripravlja poletno prevetritev, Koeman priznava: 'Sanjam, da bi jo nekoč vodil'

Ronald Koeman si želi z Evertonom, trenutno je na sedmem mestu v Premier League, v naslednji sezoni naskakovati Ligo prvakov. (Foto: AP)

Katalonski mediji so začeli na seznam najverjetnejših naslednikov trenerja Barcelone Luisa Enriqueja uvrščati tudi 48-letnega Argentinca Juana Antonia Pizzija. Gre še za enega nekdanjega člana Barce, ki je v Španiji vodil Valencio in je zdaj selektor Čila. Že nekaj mesecev naj bi bila v najboljšem položaju za Enriquejevo nasledstvo sicer pomočnik Asturijca Juan Carlos Unzue in trener Athletic Bilbaa Ernesto Valverde.

V pogovoru za katalonski športni dnevnik Sport je Ronald Koeman odkrito spregovoril o svojih načrtih za prihodnost, ko bi rad sedel tudi na klop nekdanjih delodajalcev. Koeman je legenda Barcelone, klubu s Camp Noua je kot branilec z golom v finalu leta 1992 prinesel tudi prvi naslov v Ligi prvakov na tekmi s Sampdorio Srečka Katanca. Koeman je v Kataloniji preživel šest let, zanjo je igral med letoma 1989 in 1995, 54-letnik pa po zelo uspešnih nekaj letih na Otoku gleda proti novim izzivom. Koeman je v Premier League dobival pohvale za predstave svojega Southamptona, pred začetkom iztekajoče sezone pa je malce nepričakovano sedel na klop liverpoolskega Evertona, ki ga želi popeljati v Ligo prvakov. A kljub temu težko spregleda svoje ime v španskih medijih, kjer ga povezujejo z izpraznjenim trenerskim trenerskim stolčkom, ki ga po koncu sezone zapušča Luis Enrique.

"Počaščen sem in všel mi je, da mislijo name," je za Sport povedal Koeman, ki je kot trener vodil tudi Vitesse, Ajax, Benfico, PSV Eindhoven, Valencio, AZ Alkmaar in Feyenoord. "Vsi vedo, da sem za Barco, vedo, da imam rad ta klub, kjer sem odrasel kot igralec in oseba. V življenju profesionalnega trenerja si želim izpolniti še dve želji. Ena je, da bi vodil mojo reprezentanco, Nizozemsko. To službo bi že lahko opravljal, a mi je to preprečila moja obljuba Evertonu. Moja druga želja, druge sanje, so, da bi nekega dne treniral Barco. Res je tako. Toda pri Evertonu imamo močen in navdušujoč projekt, čim bolje se bomo poskušali okrepiti in poskusili naslednjo sezono priti v Ligo prvakov. Kaj bi, če bi me poklicala Barca? To je hipotetično, ne moremo preveč govoriti o tem. V nogometu je tako kot v življenju in poslu: lahko govoriš in se pogovarjaš o vsem."

Poletni prihod Coutinha iz Liverpoola bi gotovo dvignil veliko prahu, potem ko je Barcelona rdečim "ukradla" že urugvajskega napadalca Luisa Suareza. (Foto: AP)

Katalonski dnevnik Mundo Deportivo se je v svoji zadnji izdaji razpisal o "Barceloni, ki prihaja". Športni časnik omenja imena nogometašev, ki jih bolj ali manj resno lahko pričakujemo v kadru Barce v naslednji sezoni. Tarči sta v branilski vrsti člana Arsenala in Atletico Madrida, Hector Bellerin in Theo Hernandez, v zvezni vrsti oziroma napadu pa Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Philippe Coutinho (Liverpool) in Gerard Deulofeu. To so "glavne tarče", pišejo pri Mundu Deportivu, Bellerin in Deulofeu sta se nogometno izobrazila ravno v Barceloni, a se nista uveljavila v prvem moštvu, 22-letnemu branilcu Bellerinu je to uspelo v Londonu, leto starejši napadalec pa se je precej selil in se preizkušal v Sevilli, Evertonu in nazadnje AC Milanu.

Nekoč so mu sicer napovedovali bogato športno pot in ga preimerjali z Lionelom Messijem, te primerjave pa so Kataloncu po lastnih ocenah precej škodovale, kot je priznal v enem zadnjih intervjujev. Zanimiva je tudi zgodba Hernandeza, ki je odigral izvrstno sezono na posoji pri Alavesu, lovi pa ga tudi največji tekmec Barce, madridski Real. Po poročanju madridskih medijev je Hernandez odločen, da okrepi beli balet, čeprav Barcelona ponuja več denarja, je pa res, da bo Atletico močno otežil pogajanja, saj bi z direktnim prestopom v Real Hernandez prekršil nepisano pravilo oziroma dogovor med predsednikoma obeh klubov, ki velja že slabih deset let.