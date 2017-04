Barcelona se je vdala: Neymar dokončno odpadel za 'El Clasico'

Brazilec je v solzah končal sredino tekmo z Juventusom v Ligi prvakov, v petek je lahko slišal še nekaj slabih novic. (Foto: AP)

Neymarja je Španska nogometna zveza (RFEF) kaznovala s tremi tekmami prepovedi igranja zaradi protestov po izključitvi na tekmi z Malago, kjer je Barcelona izgubila svojega zvezdnika in tekmo, po kateri je postalo jasno, da bo moral Brazilec počivati na naslednjih treh ligaških dvobojih. Njegova kazen zajema tudi prihajajoči derbi z Real Madridom, "El Clasico", a so Katalonci napovedali vojno odgovornim, ki pa se je končala predčasno, saj naj Barcelona ne bi poslala pritožbe na Špansko razsodišče za šport (TAD), čeprav je po neuspehu prve pritožbe trdila, da bo to storila. Če bi bilo potrebno, bi aktualni državni prvaki pravico iskali tudi na Mednarodnem častnem razsodišču za šport (CAS) v Lozani, a zdaj je že jasno, da se ne nameravajo spuščati še globlje v sodne spise in Neymar je zdaj gotovo odpadel za derbi v Madridu. Čeprav je Barca na svoji spletni strani zatrdila, da bo posredovala pri TAD, so z naslova razsodišča nekaj po 15. uri, ko se je iztekel rok za pritožbo, oznanili, da je primer zaključen oziroma da ga Katalonci niso niti načeli. Izjavo je medijem prenesel predsednik TAD Enrique Arnaldo: "Nobene pritožbe nismo dobili in končali smo s sestankom. Nihče ni prosil za odložitev kazni. Da bi pritožba prišla kasneje? Nikoli še nismo sestankovali popoldne, ravno smo ga končali."

Barcelono na zelenici večnih rivalov čaka morda odločilna tekma v boju za nov španski naslov, na lestvici ima Real s tekmo manj zajetne tri točke prednosti in je v dobrem položaju, da prvič po letu 2012 in šestič v tem tisočletju postane državni prvak. "Vseeno mi je, če bo (Gareth) Bale igral ali ne, zdi pa se mi prava sramota, da Neymar ne bo mogel igrati," je že pred današnjimi dogodki komentiral Toni Freixa, nekdanji direktor Barce, ki se je pred časom neuspešno potegoval za predsedniško mesto na Camp Nouu.