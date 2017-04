Barcelona slavila na katalonskem derbiju in z dvema zadetkoma Suareza ostaja v igri za naslov

(Foto: AP)

Barcelona je v 35. krogu španske Primere Division gostovala pri Espanyolu. Katalonski derbi je bil le še ena izmed ovir na poti varovancev Luisa Enriqueja do naslova prvaka, potem ko je največji tekmec – kraljevi klub iz Madrida na domači zelenici proti Valencii vknjižil novo zmago. Gostujoča ekipa se je po odsluženi kazni treh tekem okrepila z Neymarjem, medtem ko bo med glavnimi aduti Barcelone manjkal Andreas Iniesta, ki zaradi bolečine v stegnu ne bo moral pomagati soigralcem. Zadnji obračun med tekmecema se je na Camp Nou končal v korist Barcelone, ki že zadnjih osem let dominira na derbijih. Na zadnjih dvanajstih medsebojnih obračunih je namreč slavila na dvanajstih, trikrat pa je Espanyolu uspelo remizirati. Največ težav je slednjim povzročal prav zvezdnik slovitega katalonskega kluba Lionel Messi, ki je kar petnajstkrat zatresel mrežo mestnega tekmeca. Prav slednji je bil aktiven tudi tokrat, vendar je nasprotna obramba v prvih minutah obračuna našla recept za uspešno obrambo. Domači nogometaši so nekajkrat nevarno zapretili vratom Marca ter Stegna, prva priložnost za vodstvo se je varovancem Enriqueja Sáncheza Floresa ponudila že v 6. minuti, ko je s strelom poskušal Jose Manuel Jurado.

Med strelce se je skušal vpisati tudi povratnik Neymar, vendar je njegov strel še pravočasno zaustavila domača obramba. Najlepša priložnost prvega polčasa je pripadla Sergiu Robertu, ki je poskušal z glavo, vendar je na njegovo nesrečo žoga romala mimo desne vratnice. Barcelona je skušala prodreti obrambno linijo tekmeca, kar jim je uspelo šele v začetku drugega polčasa. Napako domače obrambe je izkoristil Luis Suarez, ki je iz bližine premagal vratarja Diega Lopeza. Nogometaši Espanyola niso želeli ostati dolžni in nekaj minut za tem je z lepim strelom vratom gostov zapretil Pablo Piatti, vendar pa je njegov strel še pravočasno odbila obramba blaugrane. Igra se je v drugem delu vendarle razživela, saj je do priložnosti za povišanje vodstva v 56. minuti prišel še Neymar in le dobro posredovanje domačega vratarja je preprečilo veselje gostujočih navijačev. Ko je že vse kazalo, da se je dogajanje na zelenici umirilo je Messi z lepo podajo zaposlil Ivana Rakitića, ki je s preciznim strelom zatresel domačo mrežo. Končni rezultat je pred koncem obračuna postavil še Suarez, ki je že drugič na tekmi izkoristil napako nasprotnika in v 87. minuti potisnil žogo v mrežo Espanyola. Z novo zmago se je Barcelona na vrhu španske lestvice izenačila z Realom, ki pa ima tekmo manj, zaradi česar bo boj za prvaka napet vse do konca.

Espanyol - Barcelona 0:3 (0:0)

Suarez 50., 87., Rakitić 76.