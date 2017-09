Barcelona tudi v Gironi brez praske, Real se je pošteno namučil z Alavesom, zmaga Atletica nad Sevillo

Tudi v 6. krogu španskega prvenstva vodilna Barcelona v dvoboju s katalonskim rivalom Girono ni dovolila nikakršnega presenečenja. Na sicer zahtevnem gostovanju sta uvodna zadetka za blaugrano dosegla - nogometaša Alavesa! Najprej je v 17. minuti za gostujoče vodstvo po strelu Jordija Albe in nesrečnemu odbitku poskrbel domači branilec Aday Benitez. Čeprav začetni šok domačih ni odvrnil od želje za izenačenjem, so nogometaši Barcelone brez večjih težav nadzirali potek dogodkov na zelenici. Do konca 1. polčasa se rezultat na glavnem semaforju ne spremenil, je pa sprememba rezultata nastopila kmalu po prihodu iz slačilnic, ko je v 48. minuti po samostojnem prodoru Aleix Vidal žogo podal s peto, ta pa je nekoliko presenetila nepripravljenega čuvaja mreže Alavesa Gorka Iraizoza, ki mu je pogled na okroglo usnje nekoliko zastiral z vsemi žavbami namazan Luis Suarez. Piko na i sicer popolnoma zasluženi zmagi vodilnega moštva v La ligi je z zadetkom v 69. minuti postavil odlični, že omenjeni urugvajski napadalec.





Slavje Lionela Messija, Aleixa Vidala in strelca tretjega zadetka za Barcelono Luisa Suareza. (Foto: AP)

V povsem drugačni luči se je vnovič pokazal madridski Real, ki se za tretjo zmago v sezoni lahko zahvali zgolj izjemno razpoloženemu Daniju Ceballosu, ki je za zmago galaktikov prispeval svoja prva zadetka v belem dresu. Najprej je v 10. minuti po samostojnem prodoru in natančnem strelu v desni spodnji kot ukanil nemočnega čuvaja mreže Alavesa Fernanda Pacheca, drugič pa je 'udaril' v 43. minuti, ko je bil za nesrečnega Pacheca znova usoden izjemno natančen in močan strel z roba kazenskega prostora. Vmes je v 40. minuti za kratkotrajno izenačenje poskrbel Manu Garcia, ki je natančno podajo El Haddadija po strelu z glavo spremenil v zadetek. Domači so si priigrali še nekaj lepih priložnosti za izenačenje, a je bil tokratni osmoljenec Alavesa Alfonso, ki je v drugem polčasu kar dvakrat zadel vratnico. Na koncu so se Madridčani za tretjo prvenstveno zmago lahko zahvalili tudi boginji Fortuni, kar pa ne spremeni dejstva, da ima Barcelona po šestih odigranih krogih pred najhujšim rivalom še naprej zavidljivih sedem točk prednosti.



Po prepričljivi igri je do svoje četrte zmage v sezoni prišel tudi Atletico našega Jana Oblaka, ki je brez večjih težav z zadetkoma Yannicka Carrasca in Antoina Griezmanna v derbiju 6. kroga odpravil naslednjega nasprotnika Maribora v elitni Ligi prvakov moštvo Seville.



Špansko prvenstvo, 6. krog:

Altetico Madrid - Sevilla 2:0 (0:0)

Strelca: 1:0 - Carrasco (46.), 2:0 - Griezmann (69.).



Alaves - Real Madrid 1:2 (1:2)

Strelci: 1:0 - Ceballos (10.), 1:1 - Garcia (40.), 1:2 - Ceballos (43.).



Girona - Barcelona 0:3 (0:1)

Strelci: 0:1 - Aday (17./ag), 0:2 - Iraizoz (48./ag), 0:3 - Suarez (69.).