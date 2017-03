Messi tokrat nerešljiva uganka za Alvesa, Barca pa pozdravila 'mačka' po zmagi nad PSG-jem

Lionel Messi je bil z dvema zadetkoma junak zmage nad Valencio. (Foto: AP)

Barcelona je po spodrsljaju v prejšnjem krogu, ko je izgubila z Deportivom, nujno potrebovala vse tri točke, če je želela še naprej vršiti pritisk na vodilni Real. Strateg Kataloncev Luis Enrique je v začetni enajsterici po tekmi odsotnosti lahko znova pozdravil junaka na tekmi s PSG-jem Neymarja. Brazilec je v napadu družbo seveda delal Lionelu Messiju in Luisu Suarezu. Valencia se je v letošnji sezoni izkazala za izjemno zahtevnega nasprotnika za najboljše ekipe, nenazadnje je na svojem stadionu pred kratkim premagala tudi vodilni Real Madrid. In tega so se v taboru Barcelone še kako dobro zavedali, saj netopirjev v prvenstvu na domačem stadionu niso premagali že dve sezoni.

Srečanje je sicer Barcelona otvorila v svojem slogu in hitro prevzela pobudo na igrišču, a prva priložnost je vseeno pripadla gostom. Joao Cancelo je silovito potegnil po desni strani in ko bi se moral odločiti, da poda v sredino, kjer je bil povsem sam Fabian Orellana, a podaje ni dočakal in ostalo je pri 0:0. Na drugi strani je Diego Alves preprečil zgodnje veselje Luisu Suarezu, potem ko je Urugvajec spretno ušel gostujoči obrambi. V 15. minuti so domači navijači že slavili zadetek, potem ko je Suarez lepo premešal obrambo Valencie in podal Lionelu Messiju, ki je prišel do strela v petmetrskem prostoru, a se je znova izkazal Alves v golu netopirjev, preden je Jose Gaya izbil žogo iz golove črte. V 28. minuti pa je sledila kazen za Katalonce. Munir El Haddadi je bliskovito krenil v protinapad kar s svoje polovice, potem ko mu je žogo degažiral kar vratar Alves. Posojeni član Barce je nato sam stekel proti Marcu Andreju Ter Stegnu, ki pa je pravočasno zapustil svoja vrata in z obrambo preprečil vodstvo gostov. Po mnenju domačih nogometašev je Munir storil prekršek nad nemškim vratarjem, a glavni sodnik je pokazal na kot za Valencio. Dani Parejo je stopil k žogi in poslal uporaben predložek v osrčje katalonskega kazenskega prostora, kjer pa je Ivana Rakitića brez težav preskočil Eliaquim Mangala in popeljal netopirje v vodstvo. Toda prednost gostov ni dolgo zdržala. V 35. minuti je gostujoča obramba povsem zaspala, ko je Neymar podal iz avta in zaposlil Suareza, ki je sam stekel proti Diegu Alvesu in brez težav, rutinirano izid poravnal na 1:1. V 40. minuti je Messi izvedel prosti strel, a iz ugodnega položaja žogo poslal visoko čez gol Valencie. V 44. minuti pa je Mangala šel od junaka do bedaka. Suarez je francoskemu branilcu ušel in strelcu edinega gola za Valencio ni preostalo drugega, kot da Urugvajca zruši. Glavni sodnik Hernandez Hernandez je pokazal na belo točko, Mangala pa je prejel direktni rdeči karton. K žogi je pristopil Lionel Messi in tokrat uspel premagati Diega Alvesa, ki se je v karieri izkazal za pravega specialista, kar se tiče branjenja enajstmetrovk argentinskemu virtuozu. Toda to še ni bilo konec dogajanja v prvem polčasu. Valencia je začela s sredine in se preko Gaye hitro znašla v domačem kazenskem prostoru. Omenjeni Gaya je nato uspel podati v sredino, kamor pa je odlično utekel Munir in izid poravnal na 2:2. Gerard Pique je povsem zaspal in in dobro pokril nekdanjega soigralca. Munir svojega zadetka proti matičnemu klubu sicer ni proslavil. Takoj po četrtem zadetku je glavni sodnik tudi odpiskal konec prvega polčasa.

Valencia je sicer na Camp Nouu vodila z 1:0, na koncu pa z deseterico drago prodala svojo kožo. (Foto: AP)

Na začetku polčasa je gostujoči strateg Voro opravil tudi prvo menjavo. Seveda je moral zakrpati luknjo v osrčju obrambe, potem ko je bil izključen Mangala. Tako je v igro namesto Orlleane poslal Aymena Abdennourja. Barca je sicer v uvodnih minutah drugega polčasa takoj prevzela pobudo na igrišču, gostje pa so čakali na protinapade. Enega takšnih so izpeljali v 50. minuti, ko je ob neodločni obrambi domačinov do strela prišel Carlos Soler, a je bil Ter Stegen na pravem mestu. Na drugi strani je Messi z izjemno obrambo razparal obrambo Valencie in zaposlil Neymarja, ki je sam stekel proti Alvesu, a sprožil preveč nonšalantno in vratar netopirjev je strel ubranil. Ni pa imel možnosti minuto kasneje, ko je Messi pošteno premešal gostujočo obrambo in ob bližnji vratnici s slabšo desnico matiral Alvesa in povedel Barco v vodstvo s 3:2. Argentinec je vratarju Valencie tako zabil že 20. gol v karieri (največ od vseh vratarjev), večino iz igre, saj mu je enajstmetrovke Alves redno branil, a tudi ta urok je na tekmi 29. kroga Messi prekinil. V 56. minuti se je gostom ponudila nova velika priložnost, a Munir ni uspel izkoristiti odlične podaje Solerja, potem ko je sam krenil proti Piqueju, a se je tokrat španski branilec dobro postavil in razčistil nevarnost. V 66. minuti je izjemno razpoloženi Messi odlično našel Rafinho, ki pa podaje ni znal izkoristiti, saj je iz ugodnega položaja streljal naravnost v Alvesa. V 72. minuti je novo priložnost zapravil Suarez, ki je zgrešil prazen gol, potem ko je znova Messi prisilil Alvesa v obrambo. Barca je imela kljub izraziti premoči še vedno zgolj gol prednosti in tako je bilo tudi v 75. minuti, ko je Neymar odlično izvedel prosti strel, a mu je veselje preprečilo stičišče med vratnico in prečko. Messi je v 86. minuti znova premešal obrambo Valencie, ki so ga spretno zaustavili, po mnenju Argentinca s prekrškom. In najboljši strelec Barcelone si je zaradi ugovarjanja prislužil rumeni karton, zaradi katerega ne bo smel igrati na prihodnji tekmi v La Ligi, ko Barco čaka gostovanje pri Granadi. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z zmago Kataloncev s 3:2, pa je Neymar odlično prodrl po levi in v sredini kazenskega prostora odlično zaposlil Andreja Gomesa, ki pa je proti nekdanjemu klubu uspel zabiti prvi gol v španski Primeri od kar je k Valencie prestopil k Blaugrani. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in ostalo je pri zmagi domačega moštva na stadionu Camp Nou. Z zmago je Barca ohranil "zgolj" dve točki zaostanka za vodilnim Realom, ki pa ima kljub vsemu odigrano tekmo manj, saj še vedno niso odigrali prestavljene tekme s Celto iz Viga. Valencia pa po novem porazu ostaja pri 30-ih točkah in na štirinajstem mestu La Lige.

Izid:

Barcelona - Valencia 4:2 (2:2)

Suraez 35., Messi 45./11-m., 53., Andre Gomes 89.; Mangala 29., El Haddadi 45.

RK: Mangala 44.