Real v Pamploni prestal generalko pred spopadom z Napolijem, teniška kravata Barcelone na baskovskih tleh

Na pamplonskem El Sadarju je gostoval favorizirani Real Madrid, ki je imel na voljo skoraj dva tedna počitka, po prestavljeni tekmi proti Celti Vigo. Galaktiki so razmišljali le o zmagi, saj bi v nasprotnem primeru prepustili prvo mesto na španski lestvici velikemu nasprotniku Barceloni, medtem ko sicer zadnjeuvrščena Osasuna vendarle ni bila povsem enostaven nasprotnik, vsaj na papirju. Gostovanje v Pamploni je predstavljalo trd oreh za klub iz prestolnice, saj je beli balet na zadnjih dveh tekmah na El Sadarju iztržil zgolj remi. Dodatno motivacijo za zmago je na tokratni tekmi imel Sergio Ramos, ki je v dresu Reala zaigral že svojo petstoto tekmo. Strateg madridskega Reala Zinedine Zidane je imel po številnih poškodbah končno na voljo pretežno popolno prvo enajsterico, računati ni mogel le na kaznovanega Tonija Kroosa in poškodovanega Garetha Balea.





Na zelenici je v dresu Osasune blestel Sergio Leone. (Foto: AP)

Prav poškodbe pa so zaznamovale tudi prvih nekaj minut tekme, saj je po dvoboju z Iscom zaradi zloma noge na igrišču obležal Tano Bonnin, ki se je s tekmo proti Realu prav zagotovo lahko poslovil od letošnje sezone. V uvodnih minutah so bil sicer na zelenici nevarnejši gostje iz Madrida, lepa priložnost je iz rok ušla Karimu Benzemaju, ta pa je v 24.minuti poskrbel za lepo podajo in verjetno prvo nevarnejšo priložnost, ki jo je ob slabem posredovanju vratarja z golom kronal Cristiano Ronaldo. Vednar pa Osasuna ni ostala dolžna in kaj kmalu je mrežo belega baleta zatresel Sergio Leone, ki je izkoristil nepazljivost gostujoče obrambe in se znašel sam pred Keylorjem Navasom. Prav vratarju krajevega kluba se lahko nogometaši zahvalijo, da rezultat pred odhodom v slačilnico ni bil še višji, saj je z izjemnima obrambama preprečil strela Emmanuela Riviere in Nikole Vujadinovića. Še ena lepa priložnost se je sicer ponudila tudi gostom, vendar pa zmede v obrambi nista uspela izkoristiti Benzema in Marcelo.

Drugi polčas se je začel z odlično akcijo Leona, čigar strel je vendarle predvidel danes odlično razpoloženi Navas, nadaljeval pa z atraktivnim poskusom Ronalda, ki vendarle ni uspel izkoristiti lepe podaje Benzemaja. Tudi gostujoča stran se je v času tekme soočala s poškodbami, potem ko je obležal Danilo je na igrišče vstopil James Rodriguez, nekaj sveže moči pa je madridčanom očitno prišlo še kako prav, saj je v 62.minuti galaktike v vodstvo povedel Isco. Svoj drugi zadetek na tekmi je skušal vknjižiti tudi Ronaldo, ki vendarle ni uspel prelisičiti Salvatoreja Siriguja, nekaj minut pred koncem pa po akciji obležal pred golom in zahteval enajstmetrovko, vendar sodnik njegove želje ni uslišal. Domači so želel izenačiti, kar bi jim po zaslugi odlično razpoloženega Leona skoraj uspelo, vendar je bil v 82.minuti Navas vnovič na pravem mestu. Nekaj minut pred koncem je izjemno priložnost zgrešil Lucas, ki je v igro vstopil namesto Benzemaja, vendar pa je Španec svojo napako v podaljšku popravil in se tik pred koncem prvič v tej sezoni vpisal med strelce. Tri točke so Real vnovič dvignile na vrh Primere Division, s točko prednosti pred Barcelono.

Karim Benzema je na tekmi zgrešil nekaj lepih priložnosti za zadetek. (Foto: AP)

Tekma 22. kroga Primere Division je bila uvertura pred finalom španskega pokala, v katerem se bosta maja pomerila Barcelona in Alaves. Katalonci so na stadion Mendizorrotza pripotovali po remiju proti madridskemu Atleticu, medtem ko je četa Mauricia Pellegrina z minimalno razliko premagal Celto. Kljub veliki razliki na lestvici španske lige pa Luis Enrique niti najmanj ni podcenjeval nasprotnika, vsaj po septembrskem porazu na Camp Nouu, ko je katalonski klub sploh edinkrat v letošnji sezoni izgubil na domačem terenu. Aktualni španski prvaki so se želeli iz province na severu države vrniti z izkupičkom treh točk, s katerimi bi nadaljevali niz neporaženosti, ki se jih drži že zadnjih 14 tekem, čeprav sta se njihovi zadnji dve gostovanji pri Alavesu končali brez gola. Tudi Pellegrino ne skriva zadovoljstva z letošnjo sezono, ekipi se je prvič uspelo uvrstiti v finale Cope del Rey, poleg tega pa so prikazali tudi zadovoljive predstave v prvi sezoni po povratku v špansko prvo ligo.

Luis Suarez je bil tudi tokrat odlično razpoložen. (Foto: AP)

Gostje iz Barcelone so v prvem polčasu narekovali ritem igre in nekajkrat nevarno zapretili vratom Fernanda Pacheca, z lepim strelom je tako poskušal Aleix Vidal, čigar poskus pa je vendarle končal za vrati Alavesa, s prostega strela pa je lepo streljal tudi Neymar, vendar je njegovo namero spregledal eden izmed branilcev. V 25.minuti je obrambo Kataloncev presenetil Theo Hernandez, ki se je sprehodil mimo branilcev in se znašel iz oči v oči z Marcom-Andrejem ter Stegnom, ta pa je s fantastično obrambo vendarle uspel obdržati svojo mrežo nedotaknjeno. Varovanci Luisa Enriqueja so odgovorili s hitrim protinapadom, vendar pa je namero Andrea Gomeza še pravočasno razbral domači vratar. Napori Kataloncev so obrodili sadove nekaj minut pred koncem polčasa, ko je po lepi podaji Vidala mrežo Alavesa zatresel Luis Suarez, zatem pa se je med strelce po napaki domače obrambe vpisal še Neymar.

Po prihodu na zelenico so sprva mrežo gostov nevarno ogrozili domači, z obetajočim strelom je poskušal Christian Santos, vendar pa je bil Venezuelec pri tem nekoliko preveč nenatančen. Očitno je bilo ozračje po godu napadalnemu triu Kataloncev, saj je v drugem polčasu mrežo zatresel še Lionel Messi, ki je še povišal prednost Barcelone s tem pa tudi otvoril veliko golijado gostov. Pet minut za njim je namreč z avtogolom za veselje gostov po akciji Argentinca poskrbel Alexis, za tem pa se je med strelce vpisal še Ivan Rakitić, ki je izkoristil lepo podajo Suareza. Prav slednji je zabil še zadnji žebelj v krsto Alavesa in tako poskrbel za visoko končno zmago 6:0.

Izid 22.kroga Primere Division:

Osasuna - Real Madrid 1:3 (1:1)

Leon 33.; Ronaldo 24., Isco 62., Lucas 90.

Alaves - Barcelona 0:6 (0:2)

Suarez 37., 67., Neymar 40., Messi 59., Alexis 63./AG, Rakiti 65.

Athletic Bilbao - Deportivo de La Coruna 2:1 (0:1)

Muniain 71., Aduriz 89.; Colak 42.

Betis - Valencia 0:0