Bartomeu: V tednu dni bo znan Enriquejev naslednik

Josep Maria Bartomeu (Foto: Reuters)

"Zavedamo se, da v tej sezoni nismo bili dovolj konstantni. Imeli smo preveč padcev, zato je Real Madrid zasluženo osvojil prvenstvo," je uvodoma dejal predsednik Josep Maria Bartomeu in nadaljeval: "Po koncu sezone, 29. maja, se bo sestala uprava kluba in predstavila zaključke, do katerih je prišla po mesecih trdega dela." Luis Enrique je v nedeljo zadnjič vodil ekipo na stadionu Camp Nou. Gledalci so mu ob koncu glasno zaploskali in izobesili napis: "Vedno boš eden od nas."

Luis Enrique in Ernesto Valverde (Foto: AP)

Njegovo poslanstvo v Barceloni se bo zaključilo s finalom španskega pokala 27. maja proti Alavesu, glavni favorit za mesto trenerja pa je po poročanju medijev Ernesto Valverde, ki je letos vodil zasedbo Atletica iz Bilbaa.