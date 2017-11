Batistuta javno priznal: Zelo sem bil jezen, ker je Messi podrl moj rekord, a zdaj vsaj zaostajam za Nezemljanom

A Gabriel Batistuta, ki je imel po odhodu v pokoj tudi nekaj psihičnih težav, trenutnemu kapetanu argentinske izbrane vrste Lionelu Messiju ne zameri. Po drugi strani pa nekdanji napadalec River Plata, Fiorentine in AS Rome ne skriva, da ga je bolelo, ko je zvezdnik Barcelone uspel zabiti 54. gol, s katerim je presegel rekord legendarnega "Batigola", ki se je izpovedal na televiziji Telefe. Messi je rekord podrl med lansko Copo Americo, trenutna znamka pa znaša 61 golov.

Gabriel Batistuta (drugi z desne) v družbi Davida Trezegueta, Javierja Zanettija in Carlosa Valderrame. (Foto: AP)

"Če povem po pravici, sem bil kar precej jezen, ne le malo," je priznal Batistuta, čigar besede smo malce olepšali, točnejši prevod bi bil sicer "raz**zden". Batistuta je nadaljeval: "To je bil naziv, ki se me je držal. Ni kar tako. Greš po svetu in rečeš: 'Jaz sem najboljši strelec argentinske reprezentance.' To mi je bilo všeč. A prednost tega je, da zdaj zaostajam za Nezemljanom." Messi na zadnji prijateljski tekmi v soboto z Rusijo v Moskvi (1:0) ni zadel in je v majici z državnim grbom izbral že prek sto nastopov ‒ za razliko od Batistute, ki je 54 golov zabil na vsega 77 tekmah med letoma 1991 in 2002.

"Zabil bo enkrat toliko golov kot sem jih jaz," je o 30-letnem kapetanu reprezentance še povedal Batistuta, ki bo tudi naslednje leto pozorno spremljal, če bo Messiju uspelo prekiniti urok (ne)uspehov. Petkratni osvajalec zlate žoge v očeh nekaterih ljubiteljev še vedno zaostaja za Diegom Maradono, saj je legendarni Argentinec svoje rojake popeljal do naslova svetovnih prvakov, česar Messiju še ni uspelo. V Rosariu rojeni zvezdnik je po drugem zaporednem neuspehu v finalu Cope Americe celo začasno prekinil reprezentančno kariero, a se vrnil v velikem slogu in "rešil" Argentince na odločilni tekmi v kvalifikacijah za SP 2018 v Ekvadorju (3:1).

Prijatelji ali ne? Argentinska nogometna reprezentanca med enim od letošnjih treningov. (Foto: AP)

"Manjka jim moštvenega duha, podpore, solidarnosti. Ne moreš ves čas dajati žogo Messiju," je o težavah aktualne izbrane vrste v Todo Noticias podrobneje spregovoril Mario Kempes, prvi strelec SP 1978. "Ne vpokličejo te v reprezentanco, ker govoriš dobre vice, ker si smešen, ker si lep ali ker si Messijev prijatelj. Pokličejo te, ker imaš vlogo, ki ti jo dajo v klubu in imaš osebnost. V reprezentanci si in vsakič jo (žogo) daš Messiju. To je najlažja možnost, ker potem te lahko neha skrbeti in reči prepustiš njemu ter čakaš, kaj bo storil. Nisem tam, da bi to lahko videl, a glede na to, kaj prebiram, so vsi zelo dobri prijatelji. A to prijateljstvo bi se moralo odsevati na igrišču. Če bi bilo enajst prijateljev, bi ščitili drug drugega na igrišču," je prepričan nekdanji svetovni prvak.