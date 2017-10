Bayern je lani zabeležil rekordne prihodke in dobiček

Karl-Heinz Rummenigge (Foto: AP)

"Naš neuspeh, ko nismo prišli dlje kot do četrtfinala Lige prvakov in polfinala nemškega pokala, nas je stal okrog 25 milijonov evrov. Kljub temu smo zabeležili porast in ostajamo eden največjih evropskih klubov," je ob tem dejal vodja finančnega dela Bayerna Jan-Christian Dreesen.

Predsednik bavarskega velikana Karl-Heinz Rummenigge je dodal, da so finančni rezultati "dober primer zakonite in dobre finančne politike", prioriteta pa ostajajo športni uspehi. "Želimo si biti nemški prvaki in se boriti za naslov v Ligi prvakov," pravi.