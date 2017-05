Bayern po zaostanku z 2:4 v stilu Barcelone zabil tri zadetke v zadnjih 10 minutah za zmago v Leipzigu

Lewandowski je začel preobrat na areni Red Bull. (Foto: AP)

Nogometaši Leipziga so v soboto zvečer po zelo dobrem prvem polčasu vodili z 2:1, obe strani sta en zadetek zabili iz enajstmetrovke, na 3:1 je v 47. minuti povišal 22-letni danski napadalec Yussuf Poulsen, slabih 15 minut kasneje pa je znižal Thiago Alcantara. V 65. minuti so se domačini vnovič dokopali do zajetnejšega vodstva (4:2), ko se je s pravcato mojstrovino med dvema gostujočima branilcema do gola sprehodil mladi, 21-letni Timo Werner. Ko je že kazalo, da se bodo nogometaši Leizpiga, ki so se sicer šele v tej sezoni prvič zaigrali med elitno nemško druščino, dokopali do zmage, pa so na sceno stopili Robert Lewandowski, David Alaba in Arjen Robben. Prav Nizozemec je v 84. minuti najprej zatresel prečko, odbitek pa je z glavo v nebranjeno mrežo poslal Lewandowski, s čimer je znižal zaostanek Bayerna na 3:4. Za izenačenje je poskrbel Alaba, ki je mojstrsko zadel z levico s prostega strela s 25 metrov v prvi minuti sodnikovega podaljška. Za popoln preobrat na areni Red Bull pa je poskrbel Robben s samostojnim prodorom in plasiranim strelom, kakopak, z levico v zadnjih sekundah tekme. Bayern je tako podobno kot Barcelona proti PSG-ju zabil kar tri zadetke v zadnjih (dobrih) desetih minutah. No, blaugrana je tedaj za to potrebovala dobrih sedem minut. Bayern je tako z novo zmago še povišal naskok (79 točk), ob tem ko je že osvojil naslov prvaka, tudi Leipzig (66 točk) pa nižje od drugega mesta ne more več.

''To je bila nora tekma. Slabo smo začeli, toda na koncu je bilo dovolj za nor rezultat. Obe ekipi sta pokazali veliko nogometno predstavo,'' se je po tekmi smejalo trenerju Bayerna Carlu Ancelottiju. "Rezultat je grenak, toda to je bila naša najboljša predstava sezone," pa je po porazu razlagal strelec za Leipzig Poulsen.

Bayer Leverkusen, v tej sezoni celo udeleženec Lige prvakov, v prihodnji sezoni ne bo videl evropskih tekmovanj. Tokrat je v 33. krogu doma remiziral s Kölnom Dominica Maroha, ki je obsedel na klopi. Kevin Kampl je za lekarnarje vstopil s klopi v 57. minuti, a mreže nasprotnika ni zatresel. Je pa Leverkusen po njegovem vstopu ob zaostanku z 0:2 z dvema zadetkoma prišel do remija. Bayer ima krog pred koncem 38 točk, Köln pa se s 46-imi bori celo za uvrstitev v kvalifikacije Lige Evropa.

Izid:

Leipzig - Bayern 4:5 (2:1)

Sabitzer 2., Werner 29./11-m, 65. Poulsen 47.; Lewandowski 17./11-m, 84., Alcantara 60., Alaba 90+1., Robben 90+5.