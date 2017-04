Bayern slavi naslov, Ancelotti pa obžaluje, da rdeči v zadnjih tednih niso imeli kančka več sreče

Ancelottijevi varovanci slavijo. Arturo Vidal si je okoli vratu nadel papirnati šampionski "krožnik". (Foto: AP)

Tudi pred tekmo z Wolfsburgom se je Carlo Ancelotti spet dotaknil sporne tekme četrtfinala Lige prvakov z madridskim Realom. "Nismo bili krivi za izpad," je dejal Italijan, ki je spet opozoril, da za evropski naslov potrebuješ tudi nekaj "sreče" s sodniškimi odločitvami.

Bayernov trener Carlo Ancelotti je po potrjenem državnem naslovu v Wolfsburgu dejal, da "močno obžaluje" dogodke zadnjih tednov, v katerih so se rdeči poslovili tako od Lige prvakov kot od nemškega pokala DFB. Najprej so izgubili povratno tekmo četrtfinala najelitnejšega evropskega tekmovanja z Real Madridom, ki je bil boljši po podaljšku (4:2), nato pa je Bavarce na domači zelenici v polfinalu pokala šokirala še stara nasprotnica Borussia Dortmund (2:3). Bayern je v zaključku katastrofalnega aprila le uspel odgovoriti v prvenstvu in v soboto povozil Wolfsburg na severu države ter se domov na jug vrnil z že petim zaporednim in skupno 27. državnim naslovom. "Res sem vesel. Še posebej pa po tem težkem obdobju," je Ancelotti dejal za Sky Deutschland, ki je lahko svoj prvi naslov v Nemčiji proslavljal po zaslugi nepričakovanega remija RB Leipziga s kandidatom za izpad Ingolstadtom.

Rdeči so vedeli, da bo tekmi brez golov v Leipzigu potrebujejo zmago za naslov in to jim je tudi uspelo. "Zaslužili smo si zmagati. V igro smo poslali nove in sveže igralce. Imeli smo priložnost, žogico za zmago. Leipzig je remiziral, zato je bila motivacija zares na visoki ravni," dodaja Ancelotti. "Seveda pa močno obžalujem zadnjih 15-20 dni. Mislim, da bi lahko bilo tudi bolje. Lahko bi bili srečnejši. V nekaterih situacijah je bila krivda naša, iz tega se lahko nekaj naučimo in smo bolje pripravljeni za naslednjo sezono. A zdaj je trenutek za slavje."

Neigranje Lewandowskega na prvi četrtfinalni tekmi z Realom še vedno peče navijače Bayerna, kot tudi sodniške napake na povratnem dvoboju z aktualnimi evropskimi prvaki. (Foto: AP)

Za zvezdo juga je vodilni zadetek proti Wolfsburgu prispeval avstrijski branilec David Alaba v 19. minuti s prekrasnim prostim strelom, nato je dva obvezna gola prispeval še prvi strelec Robert Lewandowski, ki je moral prvo tekmo z Realom v četrtfinalu izpustiti zaradi poškodbe. Ta je na Bernabeuu zdelala tudi Manuela Neuerja, ki do konca sezone ne bo več branil. Arjen Robben je v drugem polčasu s tradicionalnim strelom z levico nadaljeval z izživljanjem Bayerna, peti gol je prispeval Thomas Müller, s težkega položaja pa je nato v 85. minuti piko na i pritisnil Joshua Kimmich. Ancelotti je nemški naslov dodal v svojo že zares bogato vitrino dosežkov, kjer so poleg zmag v Ligi prvakov (kot trener in igralec) tudi državni naslovi z AC Milanom (2004), Chelseajem (2010) in Paris Saint-Germainom (2013). Še noben trener v zgodovini ni osvojil naslova v štirih od petih najmočnejših evropskih lig, zato je bil večer v Wolfsburgu še toliko slajši za nekdanjega trenerja Parme, Juventusa in Real Madrida.

"Bundesliga je fantastična izkušnja. Mislim, da smo opravili dobro delo v tej sezoni. Veliko srečo imam, da sem lahko tukaj," je delodajalcem na dušo še popihal Ancelotti, ki je pred tekmo zatrdil, da ima podporo vodilnih klubskih mož Karla-Heinza Rummeniggeja in Ulija Hoenessa. Rummeniggeja je po koncu tekme tudi objel. "Želim se zahvaliti temu fantastičnemu klubu, igralcem in vsem navijačem, ki so nas podpirali vso sezono. Zaslužili smo si, ker smo igrali dober nogomet in bili osredotočeni. Klub nas je podpiral vso sezono v dobrih in slabih trenutkih. Ostali so mirni. To je najboljši način, na katerega lahko dela trener, ko imaš tako močno podporo svojega kluba. Zato sem se zahvalil Kalleju (Rummeniggeju, op. a.) in tudi Uliju, ker sta fantastičen dvojec za ta klub. Kot sem rekel: res imam srečo, da sem tukaj, zato pa čutim, da sem del te družine. Bayern je namreč družina."