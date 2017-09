Benjamin Verbič odgovarja: Niti v sanjah ne bi pomislil, da bi s čemerkoli užalil selektorja Katanca!

Spomnimo, da je nekdanji reprezentančni vratar Mladen Dabanović, ki je sicer znan po svoji aktivni udeležbi na družbenih omrežjih - predvsem na Twitterju -, med evropskim prvenstvom v košarki, na katerem so naši izjemni košarkarji osvojili naslov evropskega prvaka, na svoj način oddal priznanje selektorju Igorju Kokoškovu z vprašanjem: "Ali ta Kokoškov ve tudi kaj o nogometu?" To je po mnenju nekaterih kolegov iz novinarskih vrst, ki so se osredotočili na odziv slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Verbiča s t. i. "smeškoti", sprožilo pomenljivo sporočilo o nogometaševem nezaupanju v selektorja Srečka Katanca.





Benjamin Verbič v dresu slovenske nogometne reprezentance. (Foto: Damjan Žibert)

Na klic našega portala 24ur.com se je slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič nemudoma odzval in ovrgel kakršno koli povezavo s selektorjem Srečkom Katancem: "Spoštujem vsakega posameznika v reprezentanci, tako soigralce kot selektorja, in na vsaki tekmi dam za reprezentančni dres vse od sebe. Niti v sanjah ne bi pomislil, da bi bil na kakršen koli način nespoštljiv do selektorja Srečka Katanca," so bile uvodne besede neprijetno presenečenega slovenskega reprezentanta, ki je v nadaljevanju pristavil: "Moj odziv na omenjeni "čivk" je bil popolnoma spontan, saj je že nekaj časa znano, da je Mladen Dabanović zelo aktiven udeleženec družabnih omrežij. Vse skupaj je preseglo meje zdravega razuma, saj je bil moj odziv na "twitt" predstavljen povsem v nasprotju s tistim, kar je bilo dejansko mišljeno. Če sem slučajno na kakršen koli način s tem užalil selektorja, se mu ob tej priložnosti iskreno opravičujem."



Tresla se je gora, rodila se je miš, bi lahko dejali...